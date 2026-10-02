Розничные продажи игристых и шампанских вин в России действительно подросли, но всего лишь на 4,5%, ни о каких десятках процентов речи идти не может. Об этом НСН заявил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

В России вырос спрос на текилу и отечественное игристое вино с января по август 2026 года — на 178% и 38% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на аналитиков федеральной сети винотек SimpleWine. Черниговский усомнился в столь резком росте спроса на игристое вино.

«Что касается игристого вина, тут какая-то ошибка. Розничные продажи по игристым и шампанским винам действительно выросли, но всего на 4,5%по сравнению с 2025 годом. Ни о каких 38% речи идти не может. Если мы посмотрим на январь-август 2024 года, то рост составил всего 1,4%. По тихим винам, если говорить о розничных продажах, у нас, наоборот, падение на 2,5%. Кроме того, если мы говорим о текиле, то ее розничный оборот в России, мягко говоря, невысок. Проценты, конечно, впечатляют, но если их перевести на натуральный объем, то он совсем незначительный», — сказал Черниговский.