В России не поверили в резкий рост спроса на игристые вина
Сегодня российское вино успешно конкурирует с зарубежными аналогами, об этом свидетельствуют поставки отечественной продукции в дальнее зарубежье, сказал НСН Максим Черниговский.
Розничные продажи игристых и шампанских вин в России действительно подросли, но всего лишь на 4,5%, ни о каких десятках процентов речи идти не может. Об этом НСН заявил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
В России вырос спрос на текилу и отечественное игристое вино с января по август 2026 года — на 178% и 38% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на аналитиков федеральной сети винотек SimpleWine. Черниговский усомнился в столь резком росте спроса на игристое вино.
«Что касается игристого вина, тут какая-то ошибка. Розничные продажи по игристым и шампанским винам действительно выросли, но всего на 4,5%по сравнению с 2025 годом. Ни о каких 38% речи идти не может. Если мы посмотрим на январь-август 2024 года, то рост составил всего 1,4%. По тихим винам, если говорить о розничных продажах, у нас, наоборот, падение на 2,5%. Кроме того, если мы говорим о текиле, то ее розничный оборот в России, мягко говоря, невысок. Проценты, конечно, впечатляют, но если их перевести на натуральный объем, то он совсем незначительный», — сказал Черниговский.
Собеседник НСН добавил, что сегодня российские вина успешно конкурируют с зарубежными напитками.
«У нас высокое качество игристых и тихих вин. Поставки, которые мы осуществляем в том числе в страны дальнего зарубежья, подтверждают, что у российских напитков сопоставимое качество с зарубежными аналогами, если мы берем продукцию одной ценовой категории», — добавил он.
Ранее президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил, что рынок игристых вин и шампанского в России переживает непростой период: спрос не оправдывает ожиданий, а склады остаются заполненными. Об этом сообщала «Радиоточка НСН».
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