Столтенберг заявил, что главной темой переговоров 12 января станет Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой переговоров Совета НАТО и РФ 12 января станет Украина и европейская безопасность. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в декабре Столтенберг заявил о готовности альянса к диалогу с Россией, подчеркнув, что организация придерживается единой позиции в вопросе ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, МИД РФ намерен добиться письменных договоренностей с НАТО, которые зафиксируют отказ от продвижения границ альянса на восток.

Также, по словам Столтенберг, будут подняты вопросы военной активности, взаимной транспарентности и снижение рисков.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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