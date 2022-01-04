Столтенберг заявил, что главной темой переговоров 12 января станет Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой переговоров Совета НАТО и РФ 12 января станет Украина и европейская безопасность. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в декабре Столтенберг заявил о готовности альянса к диалогу с Россией, подчеркнув, что организация придерживается единой позиции в вопросе ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, МИД РФ намерен добиться письменных договоренностей с НАТО, которые зафиксируют отказ от продвижения границ альянса на восток.

Также, по словам Столтенберг, будут подняты вопросы военной активности, взаимной транспарентности и снижение рисков.



