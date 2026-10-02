Россиянам назвали самый востребованный вид образования при трудоустройстве
Больше половины компаний в РФ (55%) готовый платить зарплату выше рынка за дополнительные компетенции сотрудника. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики hh.ru.
Отмечается, что самым востребованным видом допобразования при найме стала профессиональная переподготовка, на которую обращают внимание 36% работодателей. Курсы повышения квалификации учитывают 32%, а различные сертификаты, подтверждающие знания и навыки. - 29%.
Также для работодателей важны стажировки кандидата (16%), второе высшее образование (12%), дистанционное обучение и онлайн-курсы (10%) и магистратура (8%).
«Чаще других повышенную оплату более компетентным соискателям предлагают компании из сфер легкой промышленности, строительства и недвижимости, добычи и переработки ископаемых», — добавила руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.
Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил «Радиоточке НСН», что работодатель по закону должен раскрыть, почему отказывает сотруднику в найме.
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