Россиянам назвали самый востребованный вид образования при трудоустройстве

Отмечается, что самым востребованным видом допобразования при найме стала профессиональная переподготовка, на которую обращают внимание 36% работодателей. Курсы повышения квалификации учитывают 32%, а различные сертификаты, подтверждающие знания и навыки. - 29%.

Также для работодателей важны стажировки кандидата (16%), второе высшее образование (12%), дистанционное обучение и онлайн-курсы (10%) и магистратура (8%).

«Чаще других повышенную оплату более компетентным соискателям предлагают компании из сфер легкой промышленности, строительства и недвижимости, добычи и переработки ископаемых», — добавила руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил «Радиоточке НСН», что работодатель по закону должен раскрыть, почему отказывает сотруднику в найме.

