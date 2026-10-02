Минюст признал иноагентом дочь Бориса Немцова Жанну

Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом Жанну Немцову - дочь политика Бориса Немцова. Об этом сообщает RT.

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По данным ведомства, Немцова является основателем нежелательной в России организации. Также она распространяла фейки о решениях российских властей, выступала против проведения спецоперации, участвовала в создании и распространении материалов других иноагентов.

Кроме того, иноагентами были признаны правозащитник из Адыгеи Рустам Хуажев и информационный ресурс «Реанимация».

В связи с ликвидацией из списка исключили Автономную некоммерческую организацию «Центр по работе с проблемой насилия».

Ранее Жанну Немцову объявили в международный розыск и заочно арестовали на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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