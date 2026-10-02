Минюст признал иноагентом дочь Бориса Немцова Жанну
Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом Жанну Немцову - дочь политика Бориса Немцова. Об этом сообщает RT.
По данным ведомства, Немцова является основателем нежелательной в России организации. Также она распространяла фейки о решениях российских властей, выступала против проведения спецоперации, участвовала в создании и распространении материалов других иноагентов.
Кроме того, иноагентами были признаны правозащитник из Адыгеи Рустам Хуажев и информационный ресурс «Реанимация».
В связи с ликвидацией из списка исключили Автономную некоммерческую организацию «Центр по работе с проблемой насилия».
Ранее Жанну Немцову объявили в международный розыск и заочно арестовали на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Военэксперт Колесник рассказал, когда будет полностью освобожден Донбасс
- Минюст признал иноагентом дочь Бориса Немцова Жанну
- В России не поверили в резкий рост спроса на игристые вина
- Россиянам назвали самый востребованный вид образования при трудоустройстве
- Экс-вице-губернатор Кубани Власов получил срок за хищение имущества для нужд СВО
- «Выгребли всё»: Почему финансирование льготных автокредитов сократят втрое
- Технологическая независимость: Почему россияне отказываются от иностранных браузеров
- «Поймают и глухонемого»: Как будут доказывать мат и курение при повышении штрафов
- Россиянам рассказали, как вычисляют не выплачивающих налог арендодателей
- Книга о Федоре Емельяненко была удалена со всех маркетплейсов