Минюст признал иноагентом дочь Бориса Немцова Жанну

По данным ведомства, Немцова является основателем нежелательной в России организации. Также она распространяла фейки о решениях российских властей, выступала против проведения спецоперации, участвовала в создании и распространении материалов других иноагентов.

Кроме того, иноагентами были признаны правозащитник из Адыгеи Рустам Хуажев и информационный ресурс «Реанимация».

В связи с ликвидацией из списка исключили Автономную некоммерческую организацию «Центр по работе с проблемой насилия».

Ранее Жанну Немцову объявили в международный розыск и заочно арестовали на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

