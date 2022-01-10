В Женеве начались переговоры США и России по гарантиям безопасности

Переговоры России и США по гарантиям безопасности стартовали в Женеве, передает РИА Новости.

Рябков: Американская сторона испытывала дискомфорт в переговорах с Россией

Встреча проходит на территории постпредства Соединенных Штатов при отделении ООН. Переговоры состоятся в закрытом режиме.

Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Главой делегации Соединенных Штатов назначена первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Представители РФ и США обсудят неразмещение ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших республик СССР. Кроме того, одной из тем встречи станет сокращение количества военных учений.

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