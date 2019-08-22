Канада не поддержала возвращение формата G8
Власти Канады не выразили поддержку идее американского лидера Дональда Трампа о возвращении России к работе группы семи ведущих держав. Об этом сообщает ТАСС.
Так, по данным агентства, официальный представитель канадского правительства заявил, что позиция Канады по данному вопросу отрицательная.
Ранее 20 августа Трамп заявил о том, что возвращение формата G8 с участием России является целесообразным. Накануне лидеры Британии и Германии Меркель и Джонсон высказали свое несогласие с предложением президента США.
Сегодня в группу G7 входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия.
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