Канада не поддержала возвращение формата G8

Власти Канады не выразили поддержку идее американского лидера Дональда Трампа о возвращении России к работе группы семи ведущих держав. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по данным агентства, официальный представитель канадского правительства заявил, что позиция Канады по данному вопросу отрицательная.