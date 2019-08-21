Меркель и Джонсон не поддержали желание Трампа вернуть формат G8

Так, по мнению Меркель, Россия сможет вновь присоединиться в группе лишь после разрешения конфликта с Украиной, из-за которого она была исключена из G8. В свою очередь, Борис Джонсон отметил, что поводов для возвращения к формату G8 нет.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп выступил за возвращение к формату G8, назвав присоединение России к работе ведущих держав целесообразным.



