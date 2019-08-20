Трамп выразил желание вернуть Россию в G8

Трамп назвал присутствие России в группе целесообразным. По словам американского президента, он поддержал бы возвращение РФ в группу.

Напомним, Россия вышла из состава «большой восьмерки» после событий в Крыму в 2014 году.

В начале июня Трамп рассказал, почему G7 был бы эффективнее с участием Путина.



