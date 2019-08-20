Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
20 августа22:27
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки». Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп назвал присутствие России в группе целесообразным. По словам американского президента, он поддержал бы возвращение РФ в группу.
Напомним, Россия вышла из состава «большой восьмерки» после событий в Крыму в 2014 году.
В начале июня Трамп рассказал, почему G7 был бы эффективнее с участием Путина.
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ТЕГИ:ТрампВладимир Путин
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