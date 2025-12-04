Шнур, Сурганова и «монстр-кар»: Братья Сафроновы о любимых рокерах и новом шоу
Братья Сафроновы рассказали в эфире НСН, как разогревали UDO и протыкали саблями Светлану Сурганову, разоблачили «Иллюзию обмана» и пообещали «невероятную левитацию».
Музыка: От UDO до Сургановой
Известные братья-иллюзионисты Сергей, Андрей и Илья Сафроновы в интервью НСН рассказали о коллаборациях со знаменитыми рокерами, а также раскрыли секреты новогоднего шоу и фильмов о волшебниках.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
Первые зимние выходные станут рекордными по количеству интересных рок-концертов в Москве. Так, «Звери» порадуют фанатов сразу тремя концертами, «Ария» даст два подряд стадионника, кроме того, в столице выступят Гарик Сукачев, «Чайф», «Нейромонах Феофан» и Антон Беляев. «Алиса» отправится в Самару, Диана Арбенина - в Кемерово, Вячеслав Бутусов – в Рязань, а Найк Борзов – в Питер.
Сергей Сафронов отметил, что любит группу «Ленинград» и Гарика Сукачева.
«"Ленинград", на мой взгляд, безусловно очень актуальная группа. Шнуров - это тот артист, который будет в нашей стране всегда фундаментально занимать свое место. Мы все любим хорошее настроение, классный экшен, драйв и мощную энергетику - все это у него есть, ровно, как и у Гарика Сукачева. Мне очень нравится, когда артист всего себя растрачивает на сцене, когда я слышу тембр его голоса, где он рвет, в хорошем смысле разрывает свои связки, чтобы вибрации всего его тела, каждой его молекулы сотрясали сцену и переходили под кожу зрителей. Вот это мне всегда очень важно. Кстати, вы наверняка заметили, что все наши шоу - как рок-концерты, мегадинамичные, эмоциональные, с невероятной энергией, которая со сцены волной цунами врывается в зал. Это настроение и дух идут от любви к вот таким музыкальным командам, которые берут стадион в кулак и начинают трясти со всей силы, что аж стены содрогаются», - подчеркнул артист.
Со своей стороны, Андрей Сафронов рассказал о фокусах на концерте Светланы Сургановой (на фото).
«Это был невероятный опыт. Мы приехали в Санкт-Петербург, нас встретила Светлана и провела по самым невероятным улочкам, каким-то коридорчикам, дворикам. Она показала нам невероятный и совершенно фантастический Санкт-Петербург, где мы прочувствовали всю магию и таинство этого прекрасного города. А вечером состоялся еще и суперский концерт, где Светлана превзошла все наши ожидания. Мало того, что она сама исполнила несколько наших трюков - мы ее и в коробочку маленькую засовывали, протыкали саблями. И плюс ко всему она еще и огнем плевала вместе с нами, как настоящий факир. Ничего не боится, бесстрашная, смелая, безумно талантливая», - восхитился он.
Ну а Илья Сафронов вспомнил, как братья участвовали в шоу легенд металла UDO и Doro в 2002 году.
«Наша карьера началась не с выступлений на разогревах рок-групп, но был и такой опыт, когда мы выступали перед UDO и Doro в "Лужниках". Это было очень волнительное для нас событие, потому что впервые после "утренников" и маленьких залов мы оказались на огромном стадионе. Мне казалось, что публика достаточно скептически настроена на фокусы. Представьте, наадреналиненные рокеры пришли на концерт "по колбасе", а им показывают фокусы. Предвидя это, мы тщательно подготовились и сделали трюки в экстремальной подаче, окружив себя музыкой именно этих полюбившихся всем групп. Это был очень крутой эксперимент и он прошел просто невероятно. Мы получили огромное количество поддержки, положительные эмоции и заряд и уверенности в том, что мы выбрали правильный жанр, делаем крутое дело и можем собирать стадионы. Это, наверное, был тот самый момент, когда мы поняли, что от этих "детских утренников" есть куда расти, и появилась мечта уже создать свое полноценное шоу», - подчеркнул иллюзионист.
Театр и шоу: Идеи из будущего и невероятная левитация
По данным «Kassir.ru», в числе самых востребованных театральных постановок выходных «Сны моего отца 2.0» в Театре Маяковского и «Опасные связи» в Мастерской Петра Фоменко.
В Петербурге активно скупают билеты на «Щелкунчика» в Мариинку, а в Петропавловске-Камачтском идут на «Метель».
Ну а Сергей Сафронов раскрыл секреты шоу «Повелители волшебства», премьера которого состоится перед Новым годом.
«"Повелители Волшебства" - это новое шоу с абсолютно новым трюками, не имеющими аналогов в мире. Почему они не имеют аналогов в мире? Потому что все эти трюки придуманы нашим братом Ильей, все это родилось в его гениальной голове. У Ильи огромное количество блокнотов, альбомов, исписанных, изрисованных разными схемами, чертежами будущих иллюзионных аппаратов. Многие его идеи до сих пор невозможно осуществить, поскольку они опережают время и технологии. Это можно сравнить с идеями Джорджа Лукаса, когда он создавал "Звездные войны", или с фильмом "Назад в будущее". Мы поставили мировой рекорд, заставив парить в воздухе сразу семерых зрителей. В новом шоу этот трюк усовершенствован - у нас будет невероятная левитация. Плюс ко всему мы впервые в истории иллюзионного жанра заставим на сцене исчезнуть невероятных размеров объект. Это будет гигантский "монстр-кар", джип на огромных колесах. Подобные объекты исчезали и у Дэвида Копперфильда, но это было уличное пространство, а мы сейчас попытаемся это сделать в павильоне, что гораздо сложнее технически», - рассказал собеседник НСН.
Кино: Иллюзии или обман?
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер приключенческий фильм «Волчок», а также российские комедии «Семьянин» и «Шальная императрица».
Однако, вряд ли они смогут конкурировать по популярности с фильмом «Иллюзия обмана 3», заработавшим в российском прокате уже около 1,5 млрд рублей.
Илья Сафронов объяснил, насколько реальны показанные там фокусы, и назвал топ фильмов об иллюзионистах и их разоблачителях.
«Фильм "Иллюзия обмана" действительно крутой и классный. Это неудивительно, Голливуд редко делает плохие фильмы, тем более, вышла уже третья часть. При этом в нем всё нарисовано и не по-настоящему, все трюки сделаны с помощью компьютерной графики, поэтому нет смысла говорить, можно их исполнить или нет. Для сравнения, пять лет назад вышел наш фильм "Смертельные иллюзии", в котором снимались Андрей Бурковский, Данила Якушев, Павел Чинарев, Аглая Тарасова, Сергей Сафронов и другие. У нас все трюки и технология их исполнения были отрепетированы артистами от начала до конца. Тем не менее, "Иллюзия обмана" - один из моих любимых фильмов, всем рекомендую посмотреть. Если говорить про кино и иллюзионный жанр, здесь интересных картин немного. Это "Престиж", "Иллюзионист", "Иллюзия обмана" и "Невероятный Бёрт Уандерстоун" со Стивом Кареллом и Джимом Керри. Эта картина о противостоянии двух фокусников. Интересный фильм, тоже рекомендую. Кстати, многие идею для фокусов черпаются именно после просмотра фильмов, здесь можно вспомнить "Матрицу"», - заключил собеседник НСН.
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
