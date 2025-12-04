1

Известные братья-иллюзионисты Сергей, Андрей и Илья Сафроновы в интервью НСН рассказали о коллаборациях со знаменитыми рокерами, а также раскрыли секреты новогоднего шоу и фильмов о волшебниках.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

Первые зимние выходные станут рекордными по количеству интересных рок-концертов в Москве. Так, «Звери» порадуют фанатов сразу тремя концертами, «Ария» даст два подряд стадионника, кроме того, в столице выступят Гарик Сукачев, «Чайф», «Нейромонах Феофан» и Антон Беляев. «Алиса» отправится в Самару, Диана Арбенина - в Кемерово, Вячеслав Бутусов – в Рязань, а Найк Борзов – в Питер.

Сергей Сафронов отметил, что любит группу «Ленинград» и Гарика Сукачева.

«"Ленинград", на мой взгляд, безусловно очень актуальная группа. Шнуров - это тот артист, который будет в нашей стране всегда фундаментально занимать свое место. Мы все любим хорошее настроение, классный экшен, драйв и мощную энергетику - все это у него есть, ровно, как и у Гарика Сукачева. Мне очень нравится, когда артист всего себя растрачивает на сцене, когда я слышу тембр его голоса, где он рвет, в хорошем смысле разрывает свои связки, чтобы вибрации всего его тела, каждой его молекулы сотрясали сцену и переходили под кожу зрителей. Вот это мне всегда очень важно. Кстати, вы наверняка заметили, что все наши шоу - как рок-концерты, мегадинамичные, эмоциональные, с невероятной энергией, которая со сцены волной цунами врывается в зал. Это настроение и дух идут от любви к вот таким музыкальным командам, которые берут стадион в кулак и начинают трясти со всей силы, что аж стены содрогаются», - подчеркнул артист.

Со своей стороны, Андрей Сафронов рассказал о фокусах на концерте Светланы Сургановой (на фото).

«Это был невероятный опыт. Мы приехали в Санкт-Петербург, нас встретила Светлана и провела по самым невероятным улочкам, каким-то коридорчикам, дворикам. Она показала нам невероятный и совершенно фантастический Санкт-Петербург, где мы прочувствовали всю магию и таинство этого прекрасного города. А вечером состоялся еще и суперский концерт, где Светлана превзошла все наши ожидания. Мало того, что она сама исполнила несколько наших трюков - мы ее и в коробочку маленькую засовывали, протыкали саблями. И плюс ко всему она еще и огнем плевала вместе с нами, как настоящий факир. Ничего не боится, бесстрашная, смелая, безумно талантливая», - восхитился он.

Ну а Илья Сафронов вспомнил, как братья участвовали в шоу легенд металла UDO и Doro в 2002 году.

«Наша карьера началась не с выступлений на разогревах рок-групп, но был и такой опыт, когда мы выступали перед UDO и Doro в "Лужниках". Это было очень волнительное для нас событие, потому что впервые после "утренников" и маленьких залов мы оказались на огромном стадионе. Мне казалось, что публика достаточно скептически настроена на фокусы. Представьте, наадреналиненные рокеры пришли на концерт "по колбасе", а им показывают фокусы. Предвидя это, мы тщательно подготовились и сделали трюки в экстремальной подаче, окружив себя музыкой именно этих полюбившихся всем групп. Это был очень крутой эксперимент и он прошел просто невероятно. Мы получили огромное количество поддержки, положительные эмоции и заряд и уверенности в том, что мы выбрали правильный жанр, делаем крутое дело и можем собирать стадионы. Это, наверное, был тот самый момент, когда мы поняли, что от этих "детских утренников" есть куда расти, и появилась мечта уже создать свое полноценное шоу», - подчеркнул иллюзионист.

