Трамп: Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на Украине

По его словам, в их числе Франция и Германия, а также Великобритания.

«Не думаю, что это будет проблемой для России», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что перемирие не является обязательным условием для завершения конфликта на Украине, сообщает «Свободная пресса».

