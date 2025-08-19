Трамп: Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на Украине

Европейские страны намерены разместить свои войска на Украине после урегулирования конфликта. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал невозможным вступление Украины в НАТО и возвращение ей Крыма

По его словам, в их числе Франция и Германия, а также Великобритания.

«Не думаю, что это будет проблемой для России», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что перемирие не является обязательным условием для завершения конфликта на Украине, сообщает «Свободная пресса».

