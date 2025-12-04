США временно разрешили международные операции с «Лукойлом»

В ведомстве указали, что выданная генеральная лицензия будет действовать до 29 апреля 2026 года. Она разрешает проводить операции с компанией Lukoil International и её дочерними структурами, в том числе находящимися на территории США.

В частности, документ разрешает проводить действия, «необходимые для покупки товаров и услуг или технического обслуживания, эксплуатации и ликвидации физических автозаправочных станций, расположенных за пределами России».

Ранее временное разрешение на сделки с Lukoil International и её «дочками», которое будет действовать до 26 февраля 2026 года, выдал Минфин Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

