Чем обернется попытка ЕС ответить на конфискацию активов Латвии
Решение о конфискации Россией латвийских активов — далеко не первое, они всегда тщательно готовятся, чтобы не дать повода для провокаций, сказал НСН Анатолий Аксаков.
Россию не должна волновать реакция Евросоюза на конфискацию латвийских активов, было принято обоснованное и законное решение, а ЕС при попытке воровства российских средств разрушит свою экономику. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Арбитражным судом Москвы 2 декабря в полном объеме удовлетворено исковое заявление заместителя генерального прокурора России к Банку Латвии, Rietumu Banka, ООО «РБ Инвестментс» и иным ответчикам, сообщило издание «Коммерсантъ». В доход России взысканы активы стоимостью 30 млрд рублей. Поводом стало обвинение в том, что доходы от имущества направляются на поддержку ВСУ. По мнению Аксакова, ЕС не предпримет никаких ответных мер в отношении российских активов.
«Думаю, риторика будет довольно шумной. Но Европе нечем крыть, если были предъявлены аргументы, причем довольно серьезные. Европа столько натворила, что обращать внимание на ее риторику и реакцию особого смысла не имеет. Было принято юридически обоснованное решение, причем не первое — было уже несколько решений о конфискации имущества. Они всегда очень тщательно готовятся, чтобы не провоцировать наших оппонентов. Воровать в ответ российские активы европейцы не смогут, так как понимают, что для них это чревато тяжелыми последствиями, и поэтому до сих пор не предпринимают никаких действий. Либо в противном случае это будет агония обезумевших политиков, потому что итогом будет разрушение финансовой ситуации в Европе, Европа сама себе выроет могилу», — сказал Аксаков.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что хищение российских активов Евросоюзом может быть расценено как casus belli (формальный повод для объявления войны) с соответствующими последствиями для ЕС и отдельных стран. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
