«Думаю, риторика будет довольно шумной. Но Европе нечем крыть, если были предъявлены аргументы, причем довольно серьезные. Европа столько натворила, что обращать внимание на ее риторику и реакцию особого смысла не имеет. Было принято юридически обоснованное решение, причем не первое — было уже несколько решений о конфискации имущества. Они всегда очень тщательно готовятся, чтобы не провоцировать наших оппонентов. Воровать в ответ российские активы европейцы не смогут, так как понимают, что для них это чревато тяжелыми последствиями, и поэтому до сих пор не предпринимают никаких действий. Либо в противном случае это будет агония обезумевших политиков, потому что итогом будет разрушение финансовой ситуации в Европе, Европа сама себе выроет могилу», — сказал Аксаков.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что хищение российских активов Евросоюзом может быть расценено как casus belli (формальный повод для объявления войны) с соответствующими последствиями для ЕС и отдельных стран. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

