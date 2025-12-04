Чем обернется попытка ЕС ответить на конфискацию активов Латвии

Решение о конфискации Россией латвийских активов — далеко не первое, они всегда тщательно готовятся, чтобы не дать повода для провокаций, сказал НСН Анатолий Аксаков.

Россию не должна волновать реакция Евросоюза на конфискацию латвийских активов, было принято обоснованное и законное решение, а ЕС при попытке воровства российских средств разрушит свою экономику. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Арбитражным судом Москвы 2 декабря в полном объеме удовлетворено исковое заявление заместителя генерального прокурора России к Банку Латвии, Rietumu Banka, ООО «РБ Инвестментс» и иным ответчикам, сообщило издание «Коммерсантъ». В доход России взысканы активы стоимостью 30 млрд рублей. Поводом стало обвинение в том, что доходы от имущества направляются на поддержку ВСУ. По мнению Аксакова, ЕС не предпримет никаких ответных мер в отношении российских активов.

«Это акт войны»: Как Россия ответит на экспроприацию ее активов Евросоюзом

«Думаю, риторика будет довольно шумной. Но Европе нечем крыть, если были предъявлены аргументы, причем довольно серьезные. Европа столько натворила, что обращать внимание на ее риторику и реакцию особого смысла не имеет. Было принято юридически обоснованное решение, причем не первое — было уже несколько решений о конфискации имущества. Они всегда очень тщательно готовятся, чтобы не провоцировать наших оппонентов. Воровать в ответ российские активы европейцы не смогут, так как понимают, что для них это чревато тяжелыми последствиями, и поэтому до сих пор не предпринимают никаких действий. Либо в противном случае это будет агония обезумевших политиков, потому что итогом будет разрушение финансовой ситуации в Европе, Европа сама себе выроет могилу», — сказал Аксаков.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что хищение российских активов Евросоюзом может быть расценено как casus belli (формальный повод для объявления войны) с соответствующими последствиями для ЕС и отдельных стран. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

