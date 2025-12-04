Путин: Задачи ввести единую валюту в БРИКС в настоящее время нет
Задачи ввести единую валюту в БРИКС в настоящее время нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он указал, что спешить в этом вопросе нельзя, это позволит избежать грубых ошибок, допущенных Евросоюзом при введении евро.
«И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов, связанных с социальной сферой», - подчеркнул он.
Российский лидер отметил, что в БРИКС следует расширять возможности использования национальных валют.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что один из важных вопросов - создание системы трансграничных расчётов в БРИКС, решение которого идет «вязко», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
