Путин: Задачи ввести единую валюту в БРИКС в настоящее время нет

Задачи ввести единую валюту в БРИКС в настоящее время нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Таиланд запросил поддержку Индии в получении полноправного членства в БРИКС

Он указал, что спешить в этом вопросе нельзя, это позволит избежать грубых ошибок, допущенных Евросоюзом при введении евро.

«И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов, связанных с социальной сферой», - подчеркнул он.

Российский лидер отметил, что в БРИКС следует расширять возможности использования национальных валют.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что один из важных вопросов - создание системы трансграничных расчётов в БРИКС, решение которого идет «вязко», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
