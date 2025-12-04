Институт цвета Pantone назвал главный оттенок 2026 года

По словам главы организации Литрис Эйсман, этот нейтральный белый оттенок поможет справиться с «окружающей какофонией», которая мешает людям «услышать голос своего внутреннего «я».

«Cloud Dancer помогает нам сосредоточиться, избавляя от отвлекающих внешних факторов», — подчеркнула она.

Вице-президент Pantone Лори Прессман добавила, что Cloud Dancer «символизирует стремление к новому началу, позволяя воображению свободно струиться».

Ранее институт Pantone выбрал цветом 2025 года оттенок «кофейно-шоколадный мусс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».