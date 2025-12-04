Институт цвета Pantone назвал главный оттенок 2026 года
Главным оттенком 2026 года был выбран «Облачный танцор» (Cloud Dancer). Об этом объявил американский Институт цвета Pantone.
По словам главы организации Литрис Эйсман, этот нейтральный белый оттенок поможет справиться с «окружающей какофонией», которая мешает людям «услышать голос своего внутреннего «я».
«Cloud Dancer помогает нам сосредоточиться, избавляя от отвлекающих внешних факторов», — подчеркнула она.
Вице-президент Pantone Лори Прессман добавила, что Cloud Dancer «символизирует стремление к новому началу, позволяя воображению свободно струиться».
Ранее институт Pantone выбрал цветом 2025 года оттенок «кофейно-шоколадный мусс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
