В Госдуме заявили, что депутаты и сенаторы должны платить за нарушения ПДД

Статус не должен становиться для депутатов и сенаторов освобождением о уплаты штрафов за нарушения ПДД, которые зафиксировали дорожные камеры. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он отметил, что речь, в первую очередь, идёт о частных поездках на личных автомобилях, а также о работе «бесстрастной техники».

По словам Миронова, чиновники обычно выступают за расширение использования камер видеофиксации, однако возмущаются, когда получают «письма счастья» с требованием заплатить штраф.

«Как же так! Это ведь не для нас, избранных! Как-то вот не подумали, что перед камерой не побыкуешь, не сунешь под нос красную книжечку. Ей все равно... и это очень правильно! Пусть так и дальше будет», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили отменять штрафы водителям, которые нарушили правила, уступая дорогу скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
