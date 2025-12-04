В Госдуме заявили, что депутаты и сенаторы должны платить за нарушения ПДД

Он отметил, что речь, в первую очередь, идёт о частных поездках на личных автомобилях, а также о работе «бесстрастной техники».

По словам Миронова, чиновники обычно выступают за расширение использования камер видеофиксации, однако возмущаются, когда получают «письма счастья» с требованием заплатить штраф.

«Как же так! Это ведь не для нас, избранных! Как-то вот не подумали, что перед камерой не побыкуешь, не сунешь под нос красную книжечку. Ей все равно... и это очень правильно! Пусть так и дальше будет», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили отменять штрафы водителям, которые нарушили правила, уступая дорогу скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

