Моди назвал Путина другом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что президент РФ Владимир Путин является его другом. Об этом сообщает RT.
Комментируя государственный визит российского лидера в Индию, он отметил, что с нетерпением ждёт встреч с ним «сегодня вечером и завтра».
«Дружба между Индией и Россией проверена временем, и принесла много пользы нашим народам», — добавил Моди.
Ранее индуист, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев заявил «Радиоточке НСН», что главный вопрос, который обсудят Путин и Моди в ходе визита российского президента, будет энергетический.
