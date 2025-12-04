Захарова пообещала, что Россия ответит на санкции Великобритании против ГРУ

Комментируя санкции, которые Лондон ввёл против 11 физлиц и Главного управления Генштаба ВС РФ, она указала, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

«Британцы могут быть уверены в неотвратимости таких мер», - заключила дипломат.

Ранее Россия в ответ на 19-й пакет санкций Евросоюза расширила свой «стоп-лист», включив в него «представителей евроинститутов, стран-членов ЕС и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

