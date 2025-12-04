Захарова пообещала, что Россия ответит на санкции Великобритании против ГРУ
Россия не признает нелегитимные санкции, которые вводятся под надуманными предлогами в обход Совета безопасности ООН. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя санкции, которые Лондон ввёл против 11 физлиц и Главного управления Генштаба ВС РФ, она указала, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
«Британцы могут быть уверены в неотвратимости таких мер», - заключила дипломат.
Ранее Россия в ответ на 19-й пакет санкций Евросоюза расширила свой «стоп-лист», включив в него «представителей евроинститутов, стран-членов ЕС и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шнур, Сурганова и «монстр-кар»: Братья Сафроновы о любимых рокерах и новом шоу
- Захарова пообещала, что Россия ответит на санкции Великобритании против ГРУ
- «Больше 11 млрд»: Кинотеатры предрекли рекорд выручки в январе
- В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ
- Мизулина: ВСУ планировали атаку во время концерта Шамана в Белгород
- Певица Клава Кока восхитилась Ваней Дмитриенко в «прайм-эре»
- Музыкальная комедия и семейное кино: Что придет на смену сказкам в прокате
- Путин прибыл в Индию с государственным визитом
- Продюсер Златопольский: Женщины составляют 70% аудитории кинотеатров
- Глава Рослесхоза исключил деффицит новогодних елок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru