Захарова пообещала, что Россия ответит на санкции Великобритании против ГРУ

Россия не признает нелегитимные санкции, которые вводятся под надуманными предлогами в обход Совета безопасности ООН. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Великобритания ввела санкции против Главного управления Генштаба ВС РФ

Комментируя санкции, которые Лондон ввёл против 11 физлиц и Главного управления Генштаба ВС РФ, она указала, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

«Британцы могут быть уверены в неотвратимости таких мер», - заключила дипломат.

Ранее Россия в ответ на 19-й пакет санкций Евросоюза расширила свой «стоп-лист», включив в него «представителей евроинститутов, стран-членов ЕС и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МИД России
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииСанкции Против РоссииВеликобританияМИД РФМария Захарова

