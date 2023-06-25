«Кадровые перестановки и судьба Пригожина»: Страна ожидает решений Путина после мятежа
В Кремле раскрыли суть договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, но у военных аналитиков и политологов остались вопросы. Эксперты пророчат кадровые перестановки в Минобороны.
В Кремле раскрыли суть договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который вечером 24 июня отказался от планов вести бойцов на Москву, объяснив это тем, что не хочет допустить кровопролития.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о судьбе Пригожина и «вагнеровцев».
«Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию. Гарантия — слово Президента России», - сказал он.
По его словам, «вагнеровцам», не участвовавшим в походе на Ростов и Москву, позволят заключить контракт с Минобороны РФ, а участников мятежа «не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте».
При этом, что будет с ЧВК «Вагнер», а также, чем займется Пригожин в Белоруссии, пока непонятно.
Также Песков заверил, что кадровые перестановки в Минобороны РФ во время переговоров с Пригожиным не обсуждались. Хотя именно это условие было главным требованием Пригожина, который прямо говорил, что «бойцы подразделения идут «разбираться» с министром обороны России Сергеем Шойгу и будут уничтожать всех, кто встанет на их пути».
Политологи и военные аналитики задаются вопросом, что пообещали Пригожину в обмен на прекращение продвижения к Москве. Отмечается, что лидеру ЧВК «Вагнер» было сделано выгодное для него предложение. Эту информацию подтвердил и главный посредник вчерашнего дня президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Главе ЧВК предложили абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для его бойцов», - сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
По данным Telegram-канала «Рыбарь» под руководством военного блогера Михаила Звинчука, мятеж также был остановлен на выгодных условиях для Пригожина.
«Одним из требований Пригожина была отставка министра обороны Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова. Учитывая, что, по информации источника, мятеж остановлен на выгодных условиях для главы ЧВК, есть основания полагать, что в итоге руководство Минобороны РФ будет снято», - отмечаю аналитики.
Военный эксперт Борис Рожин отметил, что в связи с этим ожидает заявлений президента РФ Владимира Путина.
«На следующей неделе ждём кадровых решений, определение дальнейшей судьбы ЧВК «Вагнер» и Пригожина. Уголовное дело против него будет отменено. Ждём новостей о руководстве Вооружённых Сил. Возможно, Путин также сделает ряд заявлений по итогам этой ситуации», - сказал он Telegram-каналу Vоенкор Котенок Z.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале согласился с мнением военкоров, которые пророчат кадровые перестановки в России.
«Эти сутки — многое показали. Ничуть не сомневаюсь, что из произошедшего — будут сделаны необходимые выводы, включая кадровые. В противном случае — маоистский лозунг «Винтовка рождает власть» зазвучит с новой силой. Конечно же, по итогам суток — у меня, как и у большинства, возникает немало вопросов, остающихся пока без ответа. Но я верю, что эти ответы обязательно будут даны», - написал он, намекая на то, что также ждет заявлений от руководства страны.
Политолог Марат Баширов отметил, что для полноценного финала всего происходящего не хватает выступления президента.
«Что там с Шойгу и группой его подчиненных - интересно только с кадровой точки зрения», - написал он, напомнив, что понедельник в Москве объявлен выходным днем, что удобно с точки зрения кадровых перестановок.
Экс-министр экономики Андрей Нечаев многозначительно заявил, что страна стоит на пороге больших перемен.
«Краткие предварительные (неокончательные) итоги: в правящей и военной элите до единства далеко; закон потерял всякую силу, даже тяжкие преступления караться не будут по соображениям политической целесообразности, - утром вас объявят предателем, а уже вечером простят и возбужденное уголовное дело прекратят; страна явно на пороге больших перемен», - написал он.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) вообще заявил, что не верит в договоренности между Кремлем и Пригожиным.
«Не верю ни в какие "договоренности". Надеюсь ошибиться. Как единственный вариант - Пригожину объяснили, что прямо вот прямо сейчас в мокрое место лично его разотрут. И то не факт. <...> Думаю, ничего еще не кончилось...», - написал он вечером.
Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях.
После этого Евгений Пригожин категорически отверг предложение о капитуляции и сложении оружия. Он отметил, что ЧВК не собирается сдаваться или приходить с повинной по требованию президента, ФСБ или «кого бы то ни было еще».
23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаках на тыловые части ЧВК, опубликовав якобы кадры последствий атаки. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией.
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