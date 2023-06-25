«Кадровые перестановки и судьба Пригожина»: Страна ожидает решений Путина после мятежа

В Кремле раскрыли суть договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который вечером 24 июня отказался от планов вести бойцов на Москву, объяснив это тем, что не хочет допустить кровопролития.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о судьбе Пригожина и «вагнеровцев».

«Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию. Гарантия — слово Президента России», - сказал он.

По его словам, «вагнеровцам», не участвовавшим в походе на Ростов и Москву, позволят заключить контракт с Минобороны РФ, а участников мятежа «не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте».

При этом, что будет с ЧВК «Вагнер», а также, чем займется Пригожин в Белоруссии, пока непонятно.

Также Песков заверил, что кадровые перестановки в Минобороны РФ во время переговоров с Пригожиным не обсуждались. Хотя именно это условие было главным требованием Пригожина, который прямо говорил, что «бойцы подразделения идут «разбираться» с министром обороны России Сергеем Шойгу и будут уничтожать всех, кто встанет на их пути».