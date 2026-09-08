В Саратове при атаке БПЛА пострадали десять человек

Десять человек пострадали при атаке украинских беспилотников в Саратове. Об этом написал глава Саратовской области Роман Бусаргин на платформе «Макс».

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«Пострадали 10 человек, в том числе 3 детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализированы 6 человек, угрозы жизни нет», - указал губернатор.

После ударов были выявлены повреждения нескольких домов. Профильные службы работают на местах для устранения последствий налета и оценки ущерба.

Ранее Бусаргин заявил о повреждении гражданской инфраструктуры и пострадавших после атаки БПЛА в Саратове, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиСаратовская ОбластьСаратов

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