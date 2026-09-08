Киевский режим разработал и активно использует «бизнес-модель экспорта терроризма». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Они делают на это ставку. Под видом участия в каких-то там зарубежных выставках вооружений на самом деле они предлагают к приобретению именно бизнес-модель вот такого упакованного под оборонительные проекты терроризма», - указала дипломат.

Как отметила Захарова, украинское руководство сфокусировано на этом, такое отмывание получаемых от Запада денег - «форма существования» для Киева. Дипломат добавила, что за счет подобной деятельности власти «показывают народу, что якобы Украина имеет какие-то шансы на развитие с их руководством».

Ранее представитель российского МИД заявила, что поддерживающие президента Украины Владимира Зеленского страны не смогут отмежеваться от терроризма, пишет 360.ru.

