Захарова: Киев сделал ставку на бизнес-модель «экспорта терроризма»
Киевский режим разработал и активно использует «бизнес-модель экспорта терроризма». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.
«Они делают на это ставку. Под видом участия в каких-то там зарубежных выставках вооружений на самом деле они предлагают к приобретению именно бизнес-модель вот такого упакованного под оборонительные проекты терроризма», - указала дипломат.
Как отметила Захарова, украинское руководство сфокусировано на этом, такое отмывание получаемых от Запада денег - «форма существования» для Киева. Дипломат добавила, что за счет подобной деятельности власти «показывают народу, что якобы Украина имеет какие-то шансы на развитие с их руководством».
Ранее представитель российского МИД заявила, что поддерживающие президента Украины Владимира Зеленского страны не смогут отмежеваться от терроризма, пишет 360.ru.
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