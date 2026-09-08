Ямпольская рассказала о готовности единой линейки учебников по русскому языку
Единые учебники по русскому языку для старшеклассников и студентов колледжей уже прошли экспертизу. Об этом рассказала советник президента, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская в беседе с РИА Новости.
«Учебники по родной словесности для 10-11-х классов и для системы среднего профессионального образования готовы, прошли экспертизу и в ближайшее время должны быть направлены на апробацию педагогам», - поделилась она.
Ожидается, что обучение по этим пособиям начнут с 1 сентября следующего года.
Специалисты работают над единой государственной линейкой учебников по русскому и литературе для 5-9-х классов, затем авторы приступят к созданию пособий для начальной школы.
Ранее Ямпольская рассказала, что в единые учебники по русскому языку для старших классов вошли сведения о героях специальной военной операции, пишет 360.ru.
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