Ямпольская рассказала о готовности единой линейки учебников по русскому языку

Единые учебники по русскому языку для старшеклассников и студентов колледжей уже прошли экспертизу. Об этом рассказала советник президента, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская в беседе с РИА Новости.

«Учебники по родной словесности для 10-11-х классов и для системы среднего профессионального образования готовы, прошли экспертизу и в ближайшее время должны быть направлены на апробацию педагогам», - поделилась она.

Ожидается, что обучение по этим пособиям начнут с 1 сентября следующего года.

Специалисты работают над единой государственной линейкой учебников по русскому и литературе для 5-9-х классов, затем авторы приступят к созданию пособий для начальной школы.

Ранее Ямпольская рассказала, что в единые учебники по русскому языку для старших классов вошли сведения о героях специальной военной операции, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УчебникиОбразованиеРусский Язык

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