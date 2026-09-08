Россиянин Хачанов вышел в четвертьфинал US Open
Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
В четвертом круге турнира спортсмен обыграл представителя Соединенных Штатов Лернера Тьена. Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4 в пользу россиянина.
На следующем этапе 30-летний Хачанов проведет матч с бельгийцем Александром Блоксом.
Ранее стало известно, что россиянка Мирра Андреева обыграла на турнире представительницу Австрии Анастасию Потапову и впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал соревнования.
US Open проходит в Нью-Йорке и завершится 13 сентября, напоминает 360.ru.
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