Россиянин Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

В четвертом круге турнира спортсмен обыграл представителя Соединенных Штатов Лернера Тьена. Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4 в пользу россиянина.

На следующем этапе 30-летний Хачанов проведет матч с бельгийцем Александром Блоксом.

Ранее стало известно, что россиянка Мирра Андреева обыграла на турнире представительницу Австрии Анастасию Потапову и впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал соревнования.

US Open проходит в Нью-Йорке и завершится 13 сентября, напоминает 360.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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