В Саратове после атаки БПЛА пострадали люди

Саратов подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, в результате в городе были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

«На месте работают все оперативные службы. Предварительно есть пострадавшие», - написал губернатор на платформе «Макс».

По данным прокуратуры Саратовской области, после атаки организована горячая линия. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав горожан.

Ранее в Пермском крае в результате атаки беспилотников погиб человек, четверо получили ранения, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиСаратовСаратовская Область

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