В Саратове после атаки БПЛА пострадали люди
Саратов подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
По его словам, в результате в городе были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
«На месте работают все оперативные службы. Предварительно есть пострадавшие», - написал губернатор на платформе «Макс».
По данным прокуратуры Саратовской области, после атаки организована горячая линия. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав горожан.
Ранее в Пермском крае в результате атаки беспилотников погиб человек, четверо получили ранения, напоминает 360.ru.
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