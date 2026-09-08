Гражданина Молдавии задержали за покушение на военного в Саратовской области

Гражданин Молдавии задержан по делу о покушении на убийство российского военнослужащего в Саратовской области и незаконном обороте оружия. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным правоохранителей, злоумышленник - 21-летний иностранный гражданин Николае Кочу. Фигурант 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района произвел несколько выстрелов в российского военного, применив огнестрельное оружие. Потерпевшего своевременно доставили в медицинское учреждение, он выжил. Подозреваемого в совершении преступления задержали в Астраханской области.

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«Установлено, что весной 2026 года Кочу, находясь на территории Украины, согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 70 тыс. долларов США, после чего прошел соответствующее обучение и транзитом через другие страны прибыл на территорию России», - отметила Петренко.

Фигурант через мессенджер получил указания от кураторов и данные о личности и месте проживания военного, о местонахождении оружия. Задержанный в ходе допроса дал подробные показания обо всех обстоятельствах совершенных им деяний. Следствие будет ходатайствовать об заключении фигуранта под стражу.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Следственный КомитетПокушениеСаратовская Область

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