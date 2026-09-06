Зеленский: Киев не готов отказаться от Донбасса ради заключения мира

Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мира с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

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«Вопрос Донбасса - это фактически вопрос всей войны», - заявил Зеленский.

Кроме того Зеленский сообщил, что США планируют увеличить производство ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в следующем году, которые Украина рассчитывает получить.

Ранее Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев после почти трехчасовых переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным накануне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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