Зеленский: Киев не готов отказаться от Донбасса ради заключения мира

«Вопрос Донбасса - это фактически вопрос всей войны», - заявил Зеленский.

Кроме того Зеленский сообщил, что США планируют увеличить производство ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в следующем году, которые Украина рассчитывает получить.

Ранее Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев после почти трехчасовых переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным накануне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».