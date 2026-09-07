Депутат Водолацкий исключил успех мирных переговоров при Зеленском
Разрушение украинской энергетической инфраструктуры парализует ВСУ, и надежды на смену власти в Киеве больше, чем на переговоры при действующем президенте Украины, сказал НСН Виктор Водолацкий.
Украина не готова к переговорам, пока ее контролирует Великобритания, и пока у власти находится украинский лидер Владимир Зеленский, успех в переговорном процессе вряд ли возможен. Об этом НСН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Во время переговоров с украинским руководством в Киеве 6 сентября посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили, что намерены разработать «обновленное мирное предложение» во взаимодействии с обеими сторонами конфликта. Об этом сообщил портал Axios. Во время встречи с представителями Трампа Зеленский обсудил меры по подготовке страны к продолжению боев в течение зимы. Кушнер и Уиткофф подчеркнули, что хотят добиться прорыва в переговорах до наступления холодов. Водолацкий усомнился в успехе мирных переговоров, пока Зеленский находится у власти на Украине.
«Успех российской армии, о котором рассказал на переговорах в Москве президент России Владимир Путин, очевиден не только для простых обывателей, но и для спецслужб США и НАТО. У России есть четкий механизм переговоров, где определены основные параметры, которые должны стать основой проекта будущего мирного соглашения. Это безъядерный нейтральный статус Украины, полное освобождение российских территорий и ряд других вопросов. Украина же смотрит на переговорщиков как на очередную прихоть президента США Дональда Трампа. Сегодня Украина полностью контролируется англичанами, они управляют всеми процессами на Украине. Переговоры Уиткоффа и Кушнера в большей степени еще раз обозначают позицию России, Украина же всячески затягивает процесс, пытается помешать российской армии и более полномасштабно с помощью Великобритании, Германии, Франции готовится к боевым действиям в осенне-зимний период. Украина не готова к мирным переговорам, пока у власти находится Зеленский и пока она контролируется Лондоном», — сказал Водолацкий.
Собеседник НСН подчеркнул, что Зеленский не видит своего будущего на Украине.
«Нужно, чтобы Украиной пришел управлять проукраинский президент, которому будет интересна и небезразлична судьба Украины и украинского народа. Тогда возможны какие-то сдвиги. Сегодня Зеленский не видит себя вместе с Украиной, у него все имущество на Западе, поэтому он выполняет задачу по уничтожению украинского народа и Украины. Сейчас главное, чтобы приближение холодов заставило шевелиться запуганный украинский народ. Только когда люди сменят власть, у них появится шанс на восстановление своего государства, суверенитета и экономики», — добавил он.
В заключение Водолацкий указал на то, что разрушение энергетики обездвижит украинскую армию.
«От энергетической составляющей полностью зависят все передвижения украинской армии, тыловое обеспечение, поддержка солдат ВСУ и иностранных наемников, другие вопросы. Россия занимается нужным и правильным делом — обездвиживает всю ту помощь, которая сегодня миллиардными потоками идет из стран НАТО, и принуждает Украину к миру», — отметил он.
Ранее Водолацкий заявил, что Украина и США должны договариваться с Россией об окончании конфликта на основании тех требований, которые российская переговорная группа им передала. Остановка же по действующей линии боестолкновений не соответствует Конституции России и целям СВО.
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