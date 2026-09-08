Уиткофф: В переговорах в Киеве участвовали представители Британии, Франции и ФРГ

Представители Великобритании, Франции и Германии присоединились к делегации США на Украине во время визита американских переговорщиков в Киев. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х.

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По его словам, помощники по национальной безопасности лидеров западных стран присоединились к делегации Соединенных Штатов, чтобы согласовать дальнейшие шаги.

Ранее Уиткофф и зять президента США предприниматель Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. Американские представители провели встречи с президентами России и Украины. Позднее Уиткофф рассказал о существенных успехах, в том числе продвижении в планировании «дополнительных трехсторонних переговоров», пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
ТЕГИ:УкраинаСША

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