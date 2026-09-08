Над Россией сбили 384 беспилотника ВСУ
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России более 380 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, с 20.00 мск 7 сентября до 08.00 8 сентября военные сбили 384 дрона.
Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской областях, а также над Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над водами Черного моря.
Ранее над территорией РФ уничтожили 32 украинских дрона самолетного типа, напоминает 360.ru.
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