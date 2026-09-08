Над Россией сбили 384 беспилотника ВСУ

При ударе по АЗС в Брянской области погиб один человек и трое пострадали

В Оренбургской области к тушению ландшафтных пожаров привлекли авиацию

Wildberries и Ozon не отмечают оттока продавцов на фоне участившихся атак БПЛА

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Камилы Валиевой

В бархатный сезон вырос интерес россиян к поездкам в страны СНГ

Четыре картины украдены из музея Ренуара под Ниццей