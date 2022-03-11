«К 9 мая не закончится»: Стрелков предположил, сколько продлится операция на Украине
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков считает, что быстро завершить спецоперацию на Украине уже не получится, так как Россия потеряла необходимое время.
Спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее писатель, донецкий ополченец Александр Жучковский заявил, что спецоперация на Украине может закончиться примерно через месяц. По словам Стрелкова, она продлится «еще как минимум несколько месяцев».
«Возможность разгромить украинскую армию в течение месяца уже упущена. Противник будет наращивать силы за счет мобилизованных. В лучшем случае в течение месяца удастся очистить Левобережье и окружить донецкую группировку противника. К 9 мая операция не закончится. Сейчас завершить ее поскорее уже невозможно. Потому что для того, чтобы ее быстро закончить, надо было начинать мобилизацию в первые же дни операции. Этого не было сделано. Мобилизация не проводится даже сейчас. У России нет тех дополнительных 300 тысяч солдат, которые необходимы для быстрой победы», - объяснил он.
По его мнению, борьба с подпольем на Украине может продлиться долго.
«Полагаю, что операция будет продолжаться в два этапа. Даже после того, как будут полностью разгромлены украинские войска и взяты штурмом те основные города, которые они превратят в крепости. После этого начнется очень длительная тяжелая стадия войны с многочисленными бандами, подпольем, партизанами. Но активная фаза операции продлится минимум три месяца», - рассказал Стрелков.
При этом он считает, что временно приостановить конфликт на Украине не получится.
«Замороженной стадии конфликта быть не может, потому что любая заморозка конфликта означает поражение России. Заморозить конфликт не получится, иначе рано или поздно на Украину будут введены натовские войска, и тогда конфликт будет заморожен на годы. Причем боевые действия не прекратятся, просто РФ будет лишена возможности завершить операцию победой», - заключил экс-глава Минобороны ДНР.
Ранее Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что закончить спецоперацию на Украине в течение дня-двух невозможно даже с большими потерями.
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