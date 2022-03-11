«К 9 мая не закончится»: Стрелков предположил, сколько продлится операция на Украине

Ранее писатель, донецкий ополченец Александр Жучковский заявил, что спецоперация на Украине может закончиться примерно через месяц. По словам Стрелкова, она продлится «еще как минимум несколько месяцев».

«Возможность разгромить украинскую армию в течение месяца уже упущена. Противник будет наращивать силы за счет мобилизованных. В лучшем случае в течение месяца удастся очистить Левобережье и окружить донецкую группировку противника. К 9 мая операция не закончится. Сейчас завершить ее поскорее уже невозможно. Потому что для того, чтобы ее быстро закончить, надо было начинать мобилизацию в первые же дни операции. Этого не было сделано. Мобилизация не проводится даже сейчас. У России нет тех дополнительных 300 тысяч солдат, которые необходимы для быстрой победы», - объяснил он.