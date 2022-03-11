«Продолжат убивать»: Украина не дает эвакуировать миллионы мирных жителей
Украинские военные настойчиво блокируют гуманитарные коридоры из Мариуполя и других взятых в кольцо городов.
Российские военные вновь пытались организовать гуманитарные коридоры для эвакуации жителей из осажденных городов, однако режим тишины Украина использует лишь для улучшения своих позиций, с сожалением сообщили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что ВСУ всячески мешают выходу беженцев из городов. Так, украинские военные забирают автобусы, выделенные для эвакуации. Кроме того, гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье ранее был заминирован украинскими войсками. Таким образом, выехать из города удается лишь немногим жителям.
Всего ВС РФ сумели организовать эвакуацию для 187 тысяч человек. При этом из 14 гуманитарных коридоров на 10 марта удалось согласовать только четыре. На этом фоне Россия заявила, что ВСУ "продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках в качестве живого щита" 4,5 миллиона мирных граждан.
Несмотря на все сложности, связанные с эвакуацией, российская сторона зафиксировала 2,6 млн желающих уехать из двух тысяч городов и сел Украины. Россия продолжит самостоятельно организовывать эвакуацию и с 10 утра 11 марта вновь откроет гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, добавили в ведомстве.
Накануне также прошли переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Однако ощутимых перемен встреча, прошедшая в турецкой Анталье, не принесла. Лавров отметил, что Украина взяла в проработку российский «проект юридического документа» об урегулировании, представленный на переговорах в Белоруссии. Договориться о прекращении огня сторонам не удалось.
Со своей стороны, Кулеба подчеркнул, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией. «Украина не сдалась, не сдается и не сдастся», - заверил он, выразив надежду, что дипломатическое решение конфликта все-таки будет найдено.
Лавров также предупредил страны Запада об опасности поставок оружия Украине и отметил, что спецоперация «в целом идет по плану». Министр также трижды объяснил зарубежным журналистам, что данные по обстрелу роддома в Мариуполе, которые распространялись в ряде СМИ накануне, являются фейком: в здании уже давно базировался один из украинских батальонов, медперсонала и пациентов в нем не было.
Несмотря на отсутствие ощутимого прогресса, специалисты предлагают продолжать переговоры и двусторонние контакты. Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у украинской стороны нет другого выхода, кроме как согласиться на нейтральный статус государства.
«Не надо отказываться ни от каких форм и возможностей контактов. У нас есть много вопросов, которые они больше понимают, чем некие политики. Мы от всех встреч ждем результативных ответов. В первую очередь на договоренности надеются люди. Все хотят, чтобы стороны договорились и быстрее пришли к общему знаменателю. Но другого выхода у Украины [кроме как согласиться на нейтральный статус – прим. НСН] нет. Украинская власть это прекрасно сейчас видит», - сказал Чепа.
При этом ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
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