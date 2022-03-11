«Продолжат убивать»: Украина не дает эвакуировать миллионы мирных жителей

Всего ВС РФ сумели организовать эвакуацию для 187 тысяч человек. При этом из 14 гуманитарных коридоров на 10 марта удалось согласовать только четыре. На этом фоне Россия заявила, что ВСУ "продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках в качестве живого щита" 4,5 миллиона мирных граждан.

Несмотря на все сложности, связанные с эвакуацией, российская сторона зафиксировала 2,6 млн желающих уехать из двух тысяч городов и сел Украины. Россия продолжит самостоятельно организовывать эвакуацию и с 10 утра 11 марта вновь откроет гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, добавили в ведомстве.

Накануне также прошли переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Однако ощутимых перемен встреча, прошедшая в турецкой Анталье, не принесла. Лавров отметил, что Украина взяла в проработку российский «проект юридического документа» об урегулировании, представленный на переговорах в Белоруссии. Договориться о прекращении огня сторонам не удалось.

Со своей стороны, Кулеба подчеркнул, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией. «Украина не сдалась, не сдается и не сдастся», - заверил он, выразив надежду, что дипломатическое решение конфликта все-таки будет найдено.

