Донецкий ополченец спрогнозировал сроки завершения спецоперации России на Украине

Специальная военная операция России на Украине может закончиться примерно через месяц, считает писатель, донецкий ополченец Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

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По словам Жучковского, российским военным следовало бы взять украинскую армию в кольцо, соединив северную и южную группировки ВС РФ. Ополченец подчеркнул, что это «единственный приемлемый вариант» завершения спецоперации. Однако успех российских военных зависит от ситуации в Киеве.

«Пока ситуация в подвешенном состоянии, они (украинские военнослужащие. - НСН) еще продолжают здесь упираться. А если их действительно возьмут в кольцо, скажут, что все, власти нет в Украине, генштаба, командования нет — некому отдавать приказы», — поделился мнением Жучковский.

Ополченец добавил, что сейчас нет смысла наступать, «проламывать эту эшелонированную оборону, которая годами выстраивалась», и терять людей.

«Думаю, месяц, и все это закончится», — заключил Жучковский.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:РоссияВоеннослужащиеУкраина
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