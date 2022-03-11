Донецкий ополченец спрогнозировал сроки завершения спецоперации России на Украине
Специальная военная операция России на Украине может закончиться примерно через месяц, считает писатель, донецкий ополченец Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По словам Жучковского, российским военным следовало бы взять украинскую армию в кольцо, соединив северную и южную группировки ВС РФ. Ополченец подчеркнул, что это «единственный приемлемый вариант» завершения спецоперации. Однако успех российских военных зависит от ситуации в Киеве.
«Пока ситуация в подвешенном состоянии, они (украинские военнослужащие. - НСН) еще продолжают здесь упираться. А если их действительно возьмут в кольцо, скажут, что все, власти нет в Украине, генштаба, командования нет — некому отдавать приказы», — поделился мнением Жучковский.
Ополченец добавил, что сейчас нет смысла наступать, «проламывать эту эшелонированную оборону, которая годами выстраивалась», и терять людей.
«Думаю, месяц, и все это закончится», — заключил Жучковский.
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