Раскол или расширение? Попытки «поставить Россию на колени» разделили НАТО
Запад опасается ущерба от собственных санкций и намерен расширять НАТО, тогда как 2/3 стран мира сохраняют нейтралитет и местами даже усиливают сотрудничество с Россией.
Немецкий экономист Андреас Бек, анализируя глобальные ограничительные меры против России, заявил о возможной изоляции Запада от других стран. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.
Бек напомнил, что ограничения не поддержали множество крупных государств, прежде всего — Китай, Индия, Израиль, Пакистан, почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Похожая ситуация складывается и в Южной Америке с Африкой. Экономист отметил, что торговые потоки из России могут обойти Германию стороной из-за введенных санкций.
Британский журнал The Economist подсчитал страны, которые поддержали Россию в конфликте из-за военной спецоперации на Украине, и признал, что в этих 28 государствах живет 1/3 населения мира. К их числу издание причислило Китай, Пакистан, Эфиопию, Сирию. Кроме того, в 32 сохранивших нейтралитет странах (среди них Индия, Бразилия, Израиль, Бангладеш) проживает ещё около 1/3 населения земли.
«Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство – пророссийское – избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад. А правительство Индии, – мы отнесли его к нейтральным, – укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счет снижения цен на нефть», - отметил The Economist.
При этом 131 государство поддержало санкции против России, однако в процентном соотношении в этих странах проживает только 36% населения мира.
Среди стран Североатлантического альянса также имеются разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с Москвой на фоне ситуации вокруг Украины, пишет New York Times со ссылкой на собственные источники.
По сообщению издания, Польша и страны Балтии выступают за полный разрыв отношений с Россией и за «усилия, которые поставят Россию на колени». Тем временем, Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать.
В НАТО также не видят признаков того, что Россия пересмотрела «планы по установлению контроля над Украиной», поэтому альянс должен усиливать оборону и готовить длительные санкции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Между тем, в НАТО подчеркивают, что не будут отправлять своих солдат на Украину.
Еще 5 апреля Столтенберг подчеркнул, что готов оказывать Украине военную помощь, однако ясно дал понять, что не намерен отправлять военных из стран НАТО на Украину и не ждет такого решения от стран-участниц.
«Я ожидаю, что министры будут обсуждать усиление мер в отношении России, но я не жду, что кто-то поддержит направление сил альянса на Украину», — напомнил генсек альянса.
Решительный отказ от боевых действий не мешает НАТО думать о расширении границ. Так, постпред США при НАТО Джулианн Смит предложила Швеции и Финляндии подумать о возможном вступлении в альянс в ближайшие «месяцы и недели».
«Нам предстоит дождаться, какое решение примут эти два суверенных государства в предстоящие недели и месяцы», - рассказала Смит 5 апреля на брифинге для журналистов. По ее словам, члены НАТО приветствуют стремление в альянс скандинавских стран.
29 марта глава крупнейшей оппозиционной партии в парламенте Финляндии «Истинные финны» Риикка Пурра поддержала желание страны вступить в НАТО и одобрила действия руководства страны. Об этом политик написала в своем официальном блоге. При этом до начала военной спецоперации России Пурра была против этого шага.
Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявлял, что решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент страны. По его словам, Финляндия находилась в полной безопасности, однако теперь не может игнорировать происходящее в Европе.
Если Финляндия вступит в НАТО, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут, при их запуске на территорию страны РФ ответит ядерным ударом, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Если Финляндия вступит в НАТО, то у наших границ недалеко от Санкт-Петербурга появится натовская страна, которая будет размещать военные базы альянса. Это будет вполне серьезная угроза. Если это будут баллистические ракеты, то их подлетное время будет порядка пяти-шести минут. <...> Если произойдет какой-то случайный запуск ракеты, то пяти минут на разбирательство, что это такое, не будет. При таком раскладе есть риск ядерной войны», - оценил риски Сивков.
Ранее китайский обозреватель Че Цзяньсинь в статье для газеты «Хуаньцю шибао» отметил, что «разделение» и «ослабление» России остается главной целью США. Как отметил эксперт, все еще живы «призраки» завершившейся более 30 лет назад «холодной войны». Че Цзяньсинь пишет, что США стремятся разжечь идеологическое противостояние, чтобы затянуть Россию «в ловушку».
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