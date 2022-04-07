Раскол или расширение? Попытки «поставить Россию на колени» разделили НАТО

«Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство – пророссийское – избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад. А правительство Индии, – мы отнесли его к нейтральным, – укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счет снижения цен на нефть», - отметил The Economist.

При этом 131 государство поддержало санкции против России, однако в процентном соотношении в этих странах проживает только 36% населения мира.



Среди стран Североатлантического альянса также имеются разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с Москвой на фоне ситуации вокруг Украины, пишет New York Times со ссылкой на собственные источники.

По сообщению издания, Польша и страны Балтии выступают за полный разрыв отношений с Россией и за «усилия, которые поставят Россию на колени». Тем временем, Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать.

В НАТО также не видят признаков того, что Россия пересмотрела «планы по установлению контроля над Украиной», поэтому альянс должен усиливать оборону и готовить длительные санкции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Между тем, в НАТО подчеркивают, что не будут отправлять своих солдат на Украину.

Еще 5 апреля Столтенберг подчеркнул, что готов оказывать Украине военную помощь, однако ясно дал понять, что не намерен отправлять военных из стран НАТО на Украину и не ждет такого решения от стран-участниц.



«Я ожидаю, что министры будут обсуждать усиление мер в отношении России, но я не жду, что кто-то поддержит направление сил альянса на Украину», — напомнил генсек альянса.

Решительный отказ от боевых действий не мешает НАТО думать о расширении границ. Так, постпред США при НАТО Джулианн Смит предложила Швеции и Финляндии подумать о возможном вступлении в альянс в ближайшие «месяцы и недели».