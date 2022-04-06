В НАТО заявили, что не видят признаков смены планов России на Украине
В Североатлантическом альянсе не видят признаков того, что Россия пересмотрела «планы по установлению контроля над Украиной», поэтому альянс должен усиливать оборону и готовить длительные санкции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Необходимо усиливать свою оборону, оказывать помощь Украине», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.
При этом он подчеркнул, что спецоперация на Украине будет иметь «долгосрочные последствия для безопасности в Европе».
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что после освобождения Мариуполя и Харькова Россия направит свои силы на штурм Одессы, Киева и Николаева, однако в городах не будет тяжелых боев из-за отсутствия там боеспособных сил.
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