«Издержки и риск»: ЕС опасается президентства Трампа из-за выхода США из НАТО
Чиновники из ЕС считают, что Трамп способен вывести США из НАТО, что обернется «кошмарным сценарием». Между тем Трамп победил на внутрипартийном голосовании в Айове, а эксперты рассуждают о последствиях.
Европейские чиновники опасаются победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в США, поскольку полагают, что он может решить урезать военную помощь Украине или даже выйти из НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что на саммитах Евросоюза ряд лидеров боятся даже упоминать о перспективе возвращения Трампа, опасаясь сделать это событие более вероятным. По данным агентства, многие союзники Вашингтона также обеспокоены риторикой Трампа о том, что «Америка прежде всего», а также его «протекционистской торговой политикой».
«Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности, и мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации», - сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В интервью агентству он отметил, что если Соединенные Штаты выведут свои войска из Европы, то это будет «кошмарным сценарием», так как она может не выстоять против России. Кроме того, Ландсбергис раскритиковал своих европейских союзников, которые ограничивают поддержку Киева и отмечают, что это может привести к эскалации. По его словам, такие аргументы «очень трудно понять».
ПОДДЕРЖКА ТРАМПА
И Трамп, и нынешний американский лидер Джо Байден уже выдвинули свои кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября. При этом 16 января Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. В результате подсчета свыше 95% голосов Трамп получил 55,8%, губернатор Флориды Рон Десантис – 23,1%, а экс-постпред США при ООН Никки Хейли – 20,8%. Еще 8,3% набрал Вивек Рамасвами, который потом объявил, что выбывает из гонки, и будет поддерживать Трампа.
Между тем участию Трампа в выборах могут помешать судебные разбирательства. Экс-президент является фигурантом четырех уголовных дел, ему предъявлены обвинения по 91 пункту.
Ряд экспертов и политологов допускают, что Трамп все же может выиграть президентские выборы. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев в интервью НСН заявлял, что Трамп вполне может снова стать президентом США, однако демократы пытаются сделать все, чтобы этого не произошло.
«Это вполне реально, только сложность в том, что Трамп бодается с действующим президентом США Джо Байденом, который сам собирается идти на выборы. Демократы закусили удила, они пытаются любой ценой не допустить прихода Трампа к власти. Против экс-президента начаты судебные процессы, а количество обвинений измеряется десятками. Демократы рассчитывают, что какое-то из этих обвинений сработает и он загремит в тюрьму», - говорил американист.
После победы на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова Трамп вновь заявил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом.
«Мы хорошо ладим с Путиным, это не плохо, это хорошо… Мы решим это (конфликт - ред. НСН) очень быстро. Этого не должно было быть и этого бы не было, но теперь это случилось в больших масштабах, чем люди осознают… Мы остановим это», - говорил Трамп.
ВЫХОД ИЗ НАТО?
Во время своего предыдущего президентского срока Трамп неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточный вклад в военные фонды Североатлантического альянса. Он грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Ряд экспертов сходятся во мнении, что с приходом Трампа Вашингтон действительно может выйти из альянса. По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Дональду Трампу не нравится, что США стали «донором» для НАТО. Однако, указал он, возможный выход из альянса будет Вашингтону дорого стоить.
«Мотивы есть. Почему ему это надо? Потому что для Трампа Америка – первая, он концентрируется сугубо на американских интересах, а не на псевдоамериканской, глобалистской империи. Для многих натовских стран Америка является донором, и он не хочет продолжать подобный курс. Поэтому выход из этого глобального проекта – для него способ инвестировать внутрь США, а не абы кому. При этом они потеряют контроль над Европой, потому что НАТО – это инструмент военно-политического контроля над европейскими странами. Кроме того, они потеряют рынок, потому что многие страны закупают американские системы вооружения. Также они теряют инструмент сдерживания России, а, возможно, и Китая. Для них есть множество рисков и издержек», - говорил Блохин в интервью НСН.
В свою очередь издание Rolling Stone со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщало, что политик хочет выхода США из НАТО, так как считает, что это станет вершиной в его политической карьере.
Ранее Владимир Путин заявил, что при любом исходе президентских выборов в США не стоит ожидать существенных изменений политики Белого дома по отношению к России. При этом он напомнил о словах Трампа, который обещал за несколько дней решить проблемы с Украиной, передает «Радиоточка НСН».
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