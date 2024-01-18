«Издержки и риск»: ЕС опасается президентства Трампа из-за выхода США из НАТО

В интервью агентству он отметил, что если Соединенные Штаты выведут свои войска из Европы, то это будет «кошмарным сценарием», так как она может не выстоять против России. Кроме того, Ландсбергис раскритиковал своих европейских союзников, которые ограничивают поддержку Киева и отмечают, что это может привести к эскалации. По его словам, такие аргументы «очень трудно понять».

ПОДДЕРЖКА ТРАМПА

И Трамп, и нынешний американский лидер Джо Байден уже выдвинули свои кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября. При этом 16 января Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. В результате подсчета свыше 95% голосов Трамп получил 55,8%, губернатор Флориды Рон Десантис – 23,1%, а экс-постпред США при ООН Никки Хейли – 20,8%. Еще 8,3% набрал Вивек Рамасвами, который потом объявил, что выбывает из гонки, и будет поддерживать Трампа.

Между тем участию Трампа в выборах могут помешать судебные разбирательства. Экс-президент является фигурантом четырех уголовных дел, ему предъявлены обвинения по 91 пункту.

Ряд экспертов и политологов допускают, что Трамп все же может выиграть президентские выборы. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев в интервью НСН заявлял, что Трамп вполне может снова стать президентом США, однако демократы пытаются сделать все, чтобы этого не произошло.

«Это вполне реально, только сложность в том, что Трамп бодается с действующим президентом США Джо Байденом, который сам собирается идти на выборы. Демократы закусили удила, они пытаются любой ценой не допустить прихода Трампа к власти. Против экс-президента начаты судебные процессы, а количество обвинений измеряется десятками. Демократы рассчитывают, что какое-то из этих обвинений сработает и он загремит в тюрьму», - говорил американист.