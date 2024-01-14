Трамп: Мир стоит максимально близко к Третьей мировой
14 января 202408:05
Мир никогда не был так близок к Третьей мировой войне, как сейчас, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего американского президента Дональда Трампа.
По его словам, он готов предотвратить эту войну. Кроме того, политик обвинил главу Белого дома Джо Байдена, который сделал страну «слабым и неэффективным государством».
Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru