Трамп: Мир стоит максимально близко к Третьей мировой

По его словам, он готов предотвратить эту войну. Кроме того, политик обвинил главу Белого дома Джо Байдена, который сделал страну «слабым и неэффективным государством».

Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

