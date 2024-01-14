Трамп: Мир стоит максимально близко к Третьей мировой

Мир никогда не был так близок к Третьей мировой войне, как сейчас, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего американского президента Дональда Трампа.

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По его словам, он готов предотвратить эту войну. Кроме того, политик обвинил главу Белого дома Джо Байдена, который сделал страну «слабым и неэффективным государством».

Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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