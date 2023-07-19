«Элиты и империя»: В РАН оценили шансы Трампа вывести США из НАТО
Трамп не хочет делиться американскими деньгами «абы с кем», однако выходу из НАТО будет противиться «глубинное государство», сказал в эфире НСН Константин Блохин.
Бывшему американскому президенту Дональду Трампу не нравится, что США стали «донором» для НАТО, однако возможный выход из альянса будет Вашингтону дорого стоить, объяснил в интервью НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Экс-глава Пентагона Марк Эспер ранее предположил, что Дональд Трамп может вывести США из состава НАТО в случае победы на выборах в 2024 году.
«Мотивы есть. Почему ему это надо? Потом что для Трампа Америка – первая, он концентрируется сугубо на американских интересах, а не на псевдоамериканской, глобалистской империи. Для многих натовских стран Америка является донором, и он не хочет продолжать подобный курс. Поэтому выход из этого глобального проекта – для него способ инвестировать внутрь США, а не абы кому», - сказал Блохин.
При этом он указал на серьезные риски Вашингтона в случае выхода из Североатлантического альянса.
«Они потеряют контроль над Европой, потому что НАТО – это инструмент военно-политического контроля над европейскими странами. Кроме того, они потеряют рынок, потому что многие страны закупают американские системы вооружения. Также они теряют инструмент сдерживания России, а, возможно, и Китая. Для них есть множество рисков и издержек», - отметил эксперт.
По словам Блохина, американские элиты будут противиться такому шагу Трампа.
«Он заявил об этом, когда пришел к власти первый раз, и все содрогнулись, но потом об этом благополучно забыл, когда столкнулся с прессингом со стороны истеблишмента. Я думаю, что никто не даст Трампу просто так это сделать. По крайней мере, это "глубинное государство" (теневые правители США – прим. НСН) будет ключевым фактором, мешающим это сделать. Здесь у Трампа две ключевых задачи: во-первых, стать президентом, во-вторых, реализовать свой курс. В первый раз, когда он пытался это сделать, он столкнулся с прессингом всех американских элит», - заключил собеседник НСН.
Ранее Трамп говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение одного дня, поскольку у него хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским. отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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