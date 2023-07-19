«Элиты и империя»: В РАН оценили шансы Трампа вывести США из НАТО

Бывшему американскому президенту Дональду Трампу не нравится, что США стали «донором» для НАТО, однако возможный выход из альянса будет Вашингтону дорого стоить, объяснил в интервью НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Экс-глава Пентагона Марк Эспер ранее предположил, что Дональд Трамп может вывести США из состава НАТО в случае победы на выборах в 2024 году.