Трамп пообещал Рамасвами яркое совместное будущее

Бывший президент США, победивший на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова Дональд Трамп посулил большое и яркое совместное будущее своему экс-конкуренту Вивеку Рамасвами, который снялся с республиканских праймериз в поддержку бывшего американского лидера.

Маск заявил, что доверяет кандидату в президенты США Рамасвами

«Он будет работать с нами», сказал Трамп. Он отметил, что у Рамасвами «молодые идеи». Политик назвал его «фантастическим парнем», перед которым откроется «большое, красивое, яркое будущее».

Рамасвами претендовал на право баллотироваться в президенты от Республиканской партии, но отказался от продолжения борьбы после невысоких результатов дебютного раунда внутрипартийного голосования в штате Айова.

Ранее из гонки за президентский пост вышел губернатор Арканзаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАВыборы Президента СШАДональд Трамп

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