Трамп пообещал Рамасвами яркое совместное будущее

«Он будет работать с нами», сказал Трамп. Он отметил, что у Рамасвами «молодые идеи». Политик назвал его «фантастическим парнем», перед которым откроется «большое, красивое, яркое будущее».

Рамасвами претендовал на право баллотироваться в президенты от Республиканской партии, но отказался от продолжения борьбы после невысоких результатов дебютного раунда внутрипартийного голосования в штате Айова.

Ранее из гонки за президентский пост вышел губернатор Арканзаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

