Трамп пообещал Рамасвами яркое совместное будущее
Бывший президент США, победивший на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова Дональд Трамп посулил большое и яркое совместное будущее своему экс-конкуренту Вивеку Рамасвами, который снялся с республиканских праймериз в поддержку бывшего американского лидера.
«Он будет работать с нами», сказал Трамп. Он отметил, что у Рамасвами «молодые идеи». Политик назвал его «фантастическим парнем», перед которым откроется «большое, красивое, яркое будущее».
Рамасвами претендовал на право баллотироваться в президенты от Республиканской партии, но отказался от продолжения борьбы после невысоких результатов дебютного раунда внутрипартийного голосования в штате Айова.
Ранее из гонки за президентский пост вышел губернатор Арканзаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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