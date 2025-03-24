«Из-под ареста — в лидеры»: Оппозиция выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты Турции
Арест и уголовное преследование лишь играют на руку обвиненному в коррупции мэру Стамбула Экрема Имамоглу, он пользуется огромной популярностью в стране, а в свете последних событий его рейтинг пойдет вверх, убеждены политологи.
Около 15 млн участников праймериз оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии выдвинули кандидатом в президенты страны арестованного по делу о коррупции и отстраненного от исполнения обязанностей мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя партии Озгюра Озеля.
По словам политика, итоги праймериз сделали неизбежным проведение досрочных президентских выборов и поставили под сомнение легитимность главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Имамоглу был арестован 23 марта, об этом сообщило министерство внутренних дел страны. В ведомстве уточнили, что это временная мера, предусмотренная турецким законодательством.
Сам Имамоглу также обратился к своим сторонникам. Он заявил, что выдвинутые обвинения носят политический характер, и призвал сограждан бороться за свои права, «не унывать и не терять надежды».
Оппозиционеры ранее призвали провести досрочные выборы в Турции и объявили бессрочные акции протеста. Против митингующих силовики применяют физическую силу и спецсредства, как то: водометы, слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки. Митинги проходят в крупных городах Турции — Анкаре, Измире, Анталье и Стамбуле.
В частности, к досрочным президентским выборам в стране на фоне ситуации с арестом Имамоглу призывал оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш.
«Когда вы делаете что-то противозаконное, реакция очень велика. Надеюсь, досрочные выборы станут примером для Турции. Потому что ставить подножку оппоненту — это не демократично... Время для досрочных выборов уже пришло. Потому что никто из этих молодых людей не видел другого правительства с тех пор, как они родились», — заявил Яваш изданию Cumhuriyet.
Известно также, что от должностей были отстранены мэр Шишли Ресул Эмрах Шахан и мэр Бейликдюзю Мехмет Мурат Чалык.
На фоне политических потрясений продемонстрировали рекордное падение национальная валюта и акции — сейчас за американский доллар дают 38,01 турецкой лиры. В свою очередь резко увеличилась доходность государственных облигаций в местной валюте.
ПОМЕХА НА ПУТИ В СУЛТАНЫ
Тем временем востоковеды объясняют арест Имамоглу тем, что оппозиционный политик стал препятствием для Эрдогана к фактически неограниченной власти султана. В частности, об этом в разговоре с НСН заявил преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
«С одной стороны, полагаю, в Турции есть определенная группа, которая толкает Эрдогана на следующие выборы, хотя сам Эрдоган не очень-то и рассчитывал на то, что еще раз будет в них участвовать (да он и не может в них участвовать, если следовать конституции). С другой стороны, все укладывается в парадигму последних двух лет, когда сложилось впечатление, что Эрдоган на всех парах фактически идет к должности султана. Но, думаю, популярность Эрдогана в крупных городах не повысится, шансов у его Партии справедливости и развития в крупных урбанистических центрах не очень много», — отметил эксперт.
Однако на государственный переворот в Турции рассчитывать не стоит, убежден он.
«У Имамоглу очень серьезный авторитет среди избирателей. Сколько Эрдоган ни пытался его посадить на прошлых выборах, он все равно стал мэром Стамбула. Это очень сильный кандидат, тем более, что мы видим, как протестует население Стамбула и Анкары. Вряд ли Эрдоган сумеет справиться с жителями этих двух городов. Впрочем, в госпереворот эти протесты вряд ли перерастут — избиратели не смогут его провести. Госперевороты совершают силовики, которые кормятся с руки президента, а не мэра. Полагаю, что Имамоглу опять попытаются отдать под суд, он снова выиграет, и его придется вернуть на пост мэра Стамбула под давлением городской общественности», — добавил Чупрыгин.
Получится ли у Имамоглу участвовать в досрочных президентских выборах — большой вопрос, ведь прокуратура страны аннулировала его диплом о высшем образовании под предлогом того, что кипрский вуз, из которого политик переводился в Стамбул, не был на тот момент признан властями Турции, а президентом Турции не может стать человек без высшего образования. Однако это легко исправить через суд, подчеркнул собеседник НСН.
«Мероприятие по лишению Имамоглу диплома — совершенно идиотское. Оно не выдерживает никакой критики, кроме того, у него нет никаких перспектив, если оно попадет в суд», — указал он.
АРЕСТ НА РУКУ?
Впрочем, какой бы непростой период не переживал сейчас Имамоглу, нет худа без добра, уверен турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его мнению, арест даже выгоден для политической карьеры Имамоглу — его рейтинг резко пойдет вверх.
«Те, кто поддерживает Имамоглу, считают, что Эрдоган убирает конкурента. На последних выборах разница между Имамоглу и Эрдоганом была небольшая. Также с тех пор экономическая ситуация в стране особо не изменилась, что тоже на руку Имамоглу. Поэтому, я думаю, что на этих выборах у него будет шанс. Конечно, Эрдоган сегодня все еще остается самым популярным лидером. Но до выборов еще три года, а Имамоглу уже активно начал свою предвыборную кампанию, что могло напрячь Эрдогана. Также еще будут идти судебные процессы, и многие считают, что это только усиливает позицию Имамоглу, так как образ пострадавшего вызывает больше симпатии. Это характерно для турецкого общества. Так же было и с Эрдоганом», — заявил политолог.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Некоторые банкоматы отказываются принимать новые пятитысячные купюры
- Хакеры атаковали серверы «Мострансавто»
- Генпрокурор поручил обеспечить надзор за проведением госэкзаменов в школах
- СМИ: Ефремов озвучил утреннюю зарядку для заключенных в ИК-4 Белгородской области
- Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до пяти
- Мирра Андреева проиграла на турнире WTA в Майами, прервав серию из 13 побед
- Поставки китайского пива в Россию выросли почти вдвое
- У берегов Чили зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5
- Школьницам из Орловской области будут платить до 100 тысяч за беременность
- МЧС: Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону произошел из-за замыкания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru