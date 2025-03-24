«Из-под ареста — в лидеры»: Оппозиция выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты Турции

Однако на государственный переворот в Турции рассчитывать не стоит, убежден он.

«У Имамоглу очень серьезный авторитет среди избирателей. Сколько Эрдоган ни пытался его посадить на прошлых выборах, он все равно стал мэром Стамбула. Это очень сильный кандидат, тем более, что мы видим, как протестует население Стамбула и Анкары. Вряд ли Эрдоган сумеет справиться с жителями этих двух городов. Впрочем, в госпереворот эти протесты вряд ли перерастут — избиратели не смогут его провести. Госперевороты совершают силовики, которые кормятся с руки президента, а не мэра. Полагаю, что Имамоглу опять попытаются отдать под суд, он снова выиграет, и его придется вернуть на пост мэра Стамбула под давлением городской общественности», — добавил Чупрыгин.

Получится ли у Имамоглу участвовать в досрочных президентских выборах — большой вопрос, ведь прокуратура страны аннулировала его диплом о высшем образовании под предлогом того, что кипрский вуз, из которого политик переводился в Стамбул, не был на тот момент признан властями Турции, а президентом Турции не может стать человек без высшего образования. Однако это легко исправить через суд, подчеркнул собеседник НСН.

«Мероприятие по лишению Имамоглу диплома — совершенно идиотское. Оно не выдерживает никакой критики, кроме того, у него нет никаких перспектив, если оно попадет в суд», — указал он.

АРЕСТ НА РУКУ?

Впрочем, какой бы непростой период не переживал сейчас Имамоглу, нет худа без добра, уверен турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его мнению, арест даже выгоден для политической карьеры Имамоглу — его рейтинг резко пойдет вверх.

«Те, кто поддерживает Имамоглу, считают, что Эрдоган убирает конкурента. На последних выборах разница между Имамоглу и Эрдоганом была небольшая. Также с тех пор экономическая ситуация в стране особо не изменилась, что тоже на руку Имамоглу. Поэтому, я думаю, что на этих выборах у него будет шанс. Конечно, Эрдоган сегодня все еще остается самым популярным лидером. Но до выборов еще три года, а Имамоглу уже активно начал свою предвыборную кампанию, что могло напрячь Эрдогана. Также еще будут идти судебные процессы, и многие считают, что это только усиливает позицию Имамоглу, так как образ пострадавшего вызывает больше симпатии. Это характерно для турецкого общества. Так же было и с Эрдоганом», — заявил политолог.

