Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле

Их прогнали до метро Везнеджилер. После окончания митинга перед зданием городской администрации некоторые протестующие остались в парке Сарачхане и продолжили бросать бутылки и фейерверки в силовиков.

Полиция применила слезоточивый газ и начала жестко выдавливать участников акции из парка. Очередной митинг прошел вечером 23 марта.

Ранее суд в Турции арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его подозревают в совершении махинаций на сумму 560 млрд турецких лир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

