Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле
В Стамбуле сотрудники правоохранительных органов жестко разогнали участников акции в поддержку задержанного мэра Экрема Имамоглу, сообщает РИА Новости.
Их прогнали до метро Везнеджилер. После окончания митинга перед зданием городской администрации некоторые протестующие остались в парке Сарачхане и продолжили бросать бутылки и фейерверки в силовиков.
Полиция применила слезоточивый газ и начала жестко выдавливать участников акции из парка. Очередной митинг прошел вечером 23 марта.
Ранее суд в Турции арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его подозревают в совершении махинаций на сумму 560 млрд турецких лир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru