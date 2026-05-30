СМИ: Гана рассматривает возможность увеличить закупки удобрений РФ

Гана готова увеличить импорт удобрений из России на фоне приостановки поставок Китаем из-за рисков, связанных с военными дейсвиями США и Израиля против Ирана. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора Гано-российского центра торговли и связей Джона Аггрейа.

СМИ: ЕС планирует компенсировать дефицит удобрений коровьим навозом

По его словам, Гана заинтересована в стабильных и более дешевых удобрениях и топливе в будущие годы.

Аггрей также уточнил, что в 2026 году республика перешла на бесплатное распределение удобрений, что может кратно увеличить спрос на импорт.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что на фоне перекрытий Ормузского пролива удобрения подорожали на 20-30%, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
