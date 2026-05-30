Третья ракетка России победила украинку на «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема», обыграв украинскую спортсменку Александру Олейникову.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:1.
В 1/8 финала россиянке предстоит встреча с канадской теннисисткой Викторией Мбоко или американкой Мэдисон Киз.
Шнайдер занимает 23-е место в мировом рейтинге, является обладательницей пяти титулов WTA в одиночном разряде. Она выступит в четвертом круге на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере после US Open-2024, напоминает «Радиоточка НСН».
