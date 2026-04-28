Захотели мира? Почему Мерц допустил уступки территорий Украиной

Киев держится благодаря поддержке не только Германии, но и всего Запада, а немецкое правительство долго избегало признания возможных территориальных уступок со стороны Украины, сказал НСН Ульрих Зингер.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц ранее допустил, что Украина утратит часть территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией, но вместе с тем должна получить перспективу вступления в Евросоюз. Зингер отметил, что Германия долго избегала признания возможных территориальных уступок со стороны Украины.

«Примечательно, что Германия — в том числе при канцлере Мерце — долго избегала признания того, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки. При этом говорить о "безнадежности" ситуации или неизбежном поражении Киева в Германии по-прежнему не принято. Однако без готовности обсуждать даже сложные решения невозможен переговорный мир», — сказал собеседник НСН.

«Ясно также, что Украина держится благодаря поддержке всего Запада, а не только Германии. Мир станет возможен, когда стороны будут готовы к диалогу на равных — тогда договоренности могут быть достигнуты достаточно быстро», — подчеркнул Зингер.

По словам Мерца, Украина не успеет выполнить необходимые для вступления в ЕС критерии к 2027 году — страна не является исключением из общих правил отбора кандидатов. Заявление прозвучало одновременно с одобрением кредита Киеву на 90 млрд евро и 20‑го пакета санкций против России. При этом председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе призвали немедленно запустить переговоры о членстве Украины в союзе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что решение о вступлении в ЕС — суверенное право Украины, так как Евросоюз не относится к военным альянсам.

Ранее Зингер говорил НСН, что немецкое правительство воспринимает россиян и русскоязычных как угрозу для государства.

ФОТО: AP / ТАСС
