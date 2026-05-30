В Нижегородской области появится министерство по защите от БПЛА
В Нижегородской области появится министерство защиты объектов, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в мессенджере «Макс».
По его словам, подобное изменение структуры правительства поспособствует защите неба над регионом и объектов коммунально-энергетического комплекса в период спецоперациию. Также создание нового министерства станет вкладом в общую обороноспособность страны.
В пресс-службе правительства области также уточняют, что новое ведомство возглавит Владимир Тужилин. Помимо прочего он будет руководить местным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ повреждено здание областного суда в Нижнем Новгороде, напоминает «Радиоточка НСН».
