В Нижегородской области появится министерство по защите от БПЛА

В Нижегородской области появится министерство защиты объектов, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в мессенджере «Макс».

В Ульяновске обломки БПЛА ВСУ упали на территории промзоны

По его словам, подобное изменение структуры правительства поспособствует защите неба над регионом и объектов коммунально-энергетического комплекса в период спецоперациию. Также создание нового министерства станет вкладом в общую обороноспособность страны.

В пресс-службе правительства области также уточняют, что новое ведомство возглавит Владимир Тужилин. Помимо прочего он будет руководить местным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ повреждено здание областного суда в Нижнем Новгороде, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
