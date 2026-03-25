Игра на удушение: Как еще Венгрия может надавить на Украину
Помимо прекращения поставок газа Венгрия может лишить Украину электричества и заблокировать европейскую финансовую помощь, что станет для Киева серьезным ударом, сказал НСН Игорь Юшков.
Если бы Венгрия раньше прекратила поставки газа на Украину, это стало бы для Киева более серьезным ударом, однако у Виктора Орбана есть и другие возможности усилить давление, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Венгрия поэтапно прекращает поставки газа на Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил в соцсети X премьер-министр страны Виктор Орбан. Он также добавил, что, приостанавливая поставки газа Украине, Венгрия будет одновременно наращивать собственные запасы. Юшков допустил, что это лишит Киев одного из основных поставщиков газа.
«На территории Украины живет много этнических венгров, возможно, поэтому боялись зимой перекрыть им поставки газа. Венгрия откровенно дождалась окончания отопительного сезона, хотя Украина не побоялась перекрыть Венгрии поставки российской нефти. Действия Венгрии создают Украине скорее экономические проблемы, стране в таких условиях будет крайне сложно подготовится к следующему отопительному сезону. Венгрия как раз на это и рассчитывает. Газ и так дорогой, еще и количество поставщиков для Украины сокращается. Важно, чтобы синхронно то же самое делала и Словакия. Тогда у Украины останется только Польша. Однако основным поставщиком газа для нее была Венгрия и Словакия, страны по сути перепродавали Украине российский газ. Также турецкие, греческие, болгарские трейдеры перепродают газ в Южную Украину транзитом через Болгарию в Румынию, Молдавию. Но объемы там небольшие», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, у Венгрии в рукаве остается еще один козырь для давления на Украину.
«На Украине буквально под ноль все изъяли из ПХГ этой зимой. Поэтому надо много закачивать газа в подземные хранилища в рамках подготовки к следующей зиме, а теперь есть дополнительные ограничения. Это скорее игра на удушение со стороны Венгрии, но меры ответные. Ровно тоже самое для них сделала Украина. У Венгрии и Словакии есть еще один козырь в рукаве – полное отключение электроэнергии. Страны являются для Украины также крупнейшими поставщиками электричества. Так что они могут усилить напор на Украину», - заявил Юшков.
Вместе с тем, по его словам, идеальный момент для наиболее эффективного давления на Киев уже упущен.
«Думаю, Венгрия и Словакия упустили максимально удобный момент для давления. Это нужно было делать во время отопительного сезона, отключая газ и электричество одновременно. Это было бы максимально эффективное давление. Теперь же все может сработать только в купе с другими мерами – блокированием европейской помощи. Если Украине заблокируют финансирование, это будет действенно. Надо будет тратить свои деньги, а это уже ощутимо», - объяснил он.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что лидеры стран ЕС продумывают «неизбежную правовую расплату» для Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана за его отказ снять вето с выделения кредита в €90 миллиардов евро для Украины. При этом юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин заявил НСН, что Европа хочет создать панику у венгерского населения, чтобы действующий премьер-министр страны Виктор Орбан проиграл парламентские выборы, а в суде Брюссель ждет только поражение.
Горячие новости
- Игра на удушение: Как еще Венгрия может надавить на Украину
