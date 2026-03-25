Венгрия поэтапно прекращает поставки газа на Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил в соцсети X премьер-министр страны Виктор Орбан. Он также добавил, что, приостанавливая поставки газа Украине, Венгрия будет одновременно наращивать собственные запасы. Юшков допустил, что это лишит Киев одного из основных поставщиков газа.

«На территории Украины живет много этнических венгров, возможно, поэтому боялись зимой перекрыть им поставки газа. Венгрия откровенно дождалась окончания отопительного сезона, хотя Украина не побоялась перекрыть Венгрии поставки российской нефти. Действия Венгрии создают Украине скорее экономические проблемы, стране в таких условиях будет крайне сложно подготовится к следующему отопительному сезону. Венгрия как раз на это и рассчитывает. Газ и так дорогой, еще и количество поставщиков для Украины сокращается. Важно, чтобы синхронно то же самое делала и Словакия. Тогда у Украины останется только Польша. Однако основным поставщиком газа для нее была Венгрия и Словакия, страны по сути перепродавали Украине российский газ. Также турецкие, греческие, болгарские трейдеры перепродают газ в Южную Украину транзитом через Болгарию в Румынию, Молдавию. Но объемы там небольшие», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, у Венгрии в рукаве остается еще один козырь для давления на Украину.

«На Украине буквально под ноль все изъяли из ПХГ этой зимой. Поэтому надо много закачивать газа в подземные хранилища в рамках подготовки к следующей зиме, а теперь есть дополнительные ограничения. Это скорее игра на удушение со стороны Венгрии, но меры ответные. Ровно тоже самое для них сделала Украина. У Венгрии и Словакии есть еще один козырь в рукаве – полное отключение электроэнергии. Страны являются для Украины также крупнейшими поставщиками электричества. Так что они могут усилить напор на Украину», - заявил Юшков.