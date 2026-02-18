По его словам, экспорт не скажется на доступности рыбы для россиян, хоть это и важная составляющая бизнеса рыбопромышленников.

«В целом мы вылавливаем плюс-минус пять миллионов тонн. В прошлом году чуть меньше, в позапрошлом чуть больше. Порядка двух миллионов тонн приходится на минтая. На втором месте сельдь. Почти весь вылов краба экспортируется за границу. Так же и с креветкой, ежами и прочими. Большая часть лососевой продукции на полках магазинов — российского производства. Это и горбуша, и кета, и нерка, и кижуч. Объем палтуса на российском рынке несколько снизился, но он всё равно есть. Достаточно много трески, камбалы, гребешка, северной креветки, устриц. Мы полностью закрываем наши потребности в рыбопродукции. Российские рыбаки способны прокормить страну дикой рыбой», — добавил Мартынов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин комментировал НСН сокращение Россией экспорта морепродуктов в Южную Корею. По его словам, южнокорейский рынок, конечно, очень важен для российской рыбопромышленности, однако его спокойно сможет заместить Китай, а также Африка и Арабские страны.

