Китай, Вьетнам, Корея: Российские рыбопромышленники осваивают Юго-Восточную Азию

Российские рыбопроизводители ищут новые рынки для экспорта, продолжая поставлять продукцию даже в Японию, сказал НСН Георгий Мартынов.

Российские рыбопромышленники поставляют продукцию в Китай, Южную Корею и Японию, а также заглядывают на Вьетнам, где в последнее время появляется все больше интересных для бизнес структур, сказал НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В России объяснили рекордные поставки рыбы из Белоруссии

Крупнейшие рыбопромышленные ассоциации рассчитывают убедить власти сохранить субсидии на компенсацию 25% транспортных расходов при отправке за границу мороженой рыбы, филе, ракообразных и моллюсков, пишет «Коммерсант». Эти категории формируют более 80% российского экспорта. Мартынов отметил, что закредитованность российских рыбопромышленников превысила порог в триллион рублей.

«Субсидии на экспорт очень важны для отрасли, поскольку она находится в серьезном закредитованном положении. Кредиты на инвестиционную деятельность — строительство пароходов, обрабатывающих заводов — превысили один триллион рублей. Перед нами стоит задача с одной стороны наполнить внутренний рынок, с другой стороны наладить экспорт. Больше всего рыбы и морепродуктов мы поставляем в Китай. Это наш стратегический партнер. Несмотря на то, что Южная Корея - недружественная нам страна, поставки нашей рыбопродукции продолжаются и туда. В Японию поставки несколько сократились, но они продолжаются. Мы ищем новые рынки. Например, во Вьетнаме начинают появляться интересные нам структуры. Мы осваиваем Юго-Восточную Азию. В США мы раньше поставляли замороженного краба, но сейчас эти поставки остановлены», — сказал собеседник НСН.
В отрасли не поверили в снижение цен на лосося на фоне роста вылова

По его словам, экспорт не скажется на доступности рыбы для россиян, хоть это и важная составляющая бизнеса рыбопромышленников.

«В целом мы вылавливаем плюс-минус пять миллионов тонн. В прошлом году чуть меньше, в позапрошлом чуть больше. Порядка двух миллионов тонн приходится на минтая. На втором месте сельдь. Почти весь вылов краба экспортируется за границу. Так же и с креветкой, ежами и прочими. Большая часть лососевой продукции на полках магазинов — российского производства. Это и горбуша, и кета, и нерка, и кижуч. Объем палтуса на российском рынке несколько снизился, но он всё равно есть. Достаточно много трески, камбалы, гребешка, северной креветки, устриц. Мы полностью закрываем наши потребности в рыбопродукции. Российские рыбаки способны прокормить страну дикой рыбой», — добавил Мартынов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин комментировал НСН сокращение Россией экспорта морепродуктов в Южную Корею. По его словам, южнокорейский рынок, конечно, очень важен для российской рыбопромышленности, однако его спокойно сможет заместить Китай, а также Африка и Арабские страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Семенова Мария
ТЕГИ:ЭкспортРыбаРыбаки

Горячие новости

Все новости

партнеры