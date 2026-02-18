Китай, Вьетнам, Корея: Российские рыбопромышленники осваивают Юго-Восточную Азию
Российские рыбопроизводители ищут новые рынки для экспорта, продолжая поставлять продукцию даже в Японию, сказал НСН Георгий Мартынов.
Российские рыбопромышленники поставляют продукцию в Китай, Южную Корею и Японию, а также заглядывают на Вьетнам, где в последнее время появляется все больше интересных для бизнес структур, сказал НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
Крупнейшие рыбопромышленные ассоциации рассчитывают убедить власти сохранить субсидии на компенсацию 25% транспортных расходов при отправке за границу мороженой рыбы, филе, ракообразных и моллюсков, пишет «Коммерсант». Эти категории формируют более 80% российского экспорта. Мартынов отметил, что закредитованность российских рыбопромышленников превысила порог в триллион рублей.
«Субсидии на экспорт очень важны для отрасли, поскольку она находится в серьезном закредитованном положении. Кредиты на инвестиционную деятельность — строительство пароходов, обрабатывающих заводов — превысили один триллион рублей. Перед нами стоит задача с одной стороны наполнить внутренний рынок, с другой стороны наладить экспорт. Больше всего рыбы и морепродуктов мы поставляем в Китай. Это наш стратегический партнер. Несмотря на то, что Южная Корея - недружественная нам страна, поставки нашей рыбопродукции продолжаются и туда. В Японию поставки несколько сократились, но они продолжаются. Мы ищем новые рынки. Например, во Вьетнаме начинают появляться интересные нам структуры. Мы осваиваем Юго-Восточную Азию. В США мы раньше поставляли замороженного краба, но сейчас эти поставки остановлены», — сказал собеседник НСН.
По его словам, экспорт не скажется на доступности рыбы для россиян, хоть это и важная составляющая бизнеса рыбопромышленников.
«В целом мы вылавливаем плюс-минус пять миллионов тонн. В прошлом году чуть меньше, в позапрошлом чуть больше. Порядка двух миллионов тонн приходится на минтая. На втором месте сельдь. Почти весь вылов краба экспортируется за границу. Так же и с креветкой, ежами и прочими. Большая часть лососевой продукции на полках магазинов — российского производства. Это и горбуша, и кета, и нерка, и кижуч. Объем палтуса на российском рынке несколько снизился, но он всё равно есть. Достаточно много трески, камбалы, гребешка, северной креветки, устриц. Мы полностью закрываем наши потребности в рыбопродукции. Российские рыбаки способны прокормить страну дикой рыбой», — добавил Мартынов.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин комментировал НСН сокращение Россией экспорта морепродуктов в Южную Корею. По его словам, южнокорейский рынок, конечно, очень важен для российской рыбопромышленности, однако его спокойно сможет заместить Китай, а также Африка и Арабские страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исторические нравоучения: Почему Мединский вызывает «отторжение» у Киева
- В МВД сообщили о возбуждении более 830 уголовных дел о дропперстве
- Захарова заявила, что позиция Гутерреша по Украине мешает урегулированию
- «Могут и списать»: Клименко о штрафах на 90 квинтиллионов к Google
- Женщина погибла в Брянской области при атаке дронов ВСУ
- В России будет создана онковакцина от мелкоклеточного рака легкого
- Захарова назвала заявления Запада по Навальному «плодами больного воображения»
- Вспоминаем коронавирус: Оттепель вызвала всплеск заболеваемости ОРВИ
- Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми, но деловыми
- Куренков: На службу в МЧС могут ежегодно направлять до 5 тысяч срочников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru