Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов, в свою очередь, заявил о необходимости совместной работы российских производственников с иностранными коллегами.

«У нас эта проблема стоит так же остро, как и в других странах. Россия не производит собственных компонентов в должном объеме. Этот вопрос надо решать в кооперации с другими странами, потому что производство такого объема комплектующих возможно только на большом рынке», — добавил эксперт.

Ранее Тимошенко заявил НСН, что в связи с ростом цен на оперативную память и невозможностью закрыть потребности рынка российским производством, госкомпании должны пересмотреть свой бюджет на закупки и снизить маржинальность поставщиков.

