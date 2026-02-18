«Максимально уязвимы»: В России призвали срочно увеличить производство «оперативки» и SSD

Россия максимально уязвима в вопросе нехватки памяти, сказал НСН Александр Тимошенко, а Антон Гуськов заявил о необходимости совместной работы российских производственников с иностранными коллегами.

России нужно запускать совместные с иностранными коллегами производства оперативной памяти, потому что в одиночку невозможно покрыть потребности страны, сказал НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.

Генеральный директор компании-разработчика микросхем Phison Пуа Кхен-Сенг предсказал большие проблемы на рынке электроники из-за кризиса оперативной памяти и SSD на рынке. По его словам, производство мобильных телефонов сократится на 200-250 миллионов единиц, новых компьютеров и телевизоров также станет намного меньше. Тимошенко отметил, что Россия крайне уязвима в вопросе нехватки памяти.

«В России память для таких устройств не производится. Мы вынуждены ее закупать. На это всё вводятся еще и дополнительные пошлины. Мы максимально уязвимы. Для нас это сигнал, что нужно вкладывать собственные средства в изготовление памяти на территории России, или же открывать совместные предприятия, потому что в одиночку поднять такие производства в кратчайшие сроки нереально. Малые заводы можно запустить, но полностью покрыть потребности страны в ближайшие пять лет мы не сможем», — сказал собеседник НСН.
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов, в свою очередь, заявил о необходимости совместной работы российских производственников с иностранными коллегами.

«У нас эта проблема стоит так же остро, как и в других странах. Россия не производит собственных компонентов в должном объеме. Этот вопрос надо решать в кооперации с другими странами, потому что производство такого объема комплектующих возможно только на большом рынке», — добавил эксперт.

Ранее Тимошенко заявил НСН, что в связи с ростом цен на оперативную память и невозможностью закрыть потребности рынка российским производством, госкомпании должны пересмотреть свой бюджет на закупки и снизить маржинальность поставщиков.

