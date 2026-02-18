В России предложили продлить гаражную амнистию

Речь идёт о программе по упрощённому оформлению прав на гаражи и земельные участки под ними, которая должна завершиться 1 сентября 2026 года. Продлить её предложили вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По мнению авторов инициативы, пролонгировать гаражную амнистию следует с учётом «масштаба задачи и количества незарегистрированных объектов».

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков рассказал «Радиоточке НСН», что в частном секторе в регионах очень часто делают какие-то пункты выдачи или магазины в гаражах.