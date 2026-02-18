Средства ПВО за шесть часов сбили 52 дрона ВСУ

В ведомстве уточнили, что инциденты произошли в период с 8:00 до 14:00 мск 18 февраля. Больше всего БПЛА самолетного типа было сбито над территорией Брянской области - 32 единицы.

«Ещё семь дронов уничтожено – над Калужской областью, по шесть – над Смоленской и Курской областями, один – над территорией Волгоградской области», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны указали, что в период с 23:00 мск 17 февраля до 07:00 мск 18 февраля было уничтожено 43 украинских БПЛА самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».