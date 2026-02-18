По его словам, в будущем производителям придется возвращаться к использованию меньших объемов памяти в своих устройствах.



«Дорожать будут в том числе и дешевые компьютеры и смартфоны. Цены уже выросли. Кроме того, будут новые требования к системам программирования с точки зрения оптимизации по использованию памяти для приложений. Из-за дешевой памяти программисты немного обленились. Они используют огромное количество библиотек, которые не нужны, обращаются к не очень оптимальным конструкциям. В результате получается, что создаваемый софт требует больших объемов информации. Я сомневаюсь в том, что высокие цены на ноутбуки и смартфоны будут держаться до 2036 года. Есть возможность использовать меньшие объемы памяти, можно вернуться к относительно старым производствам. Вместо 16 ГБ оперативной памяти будет 4 ГБ. Если пользователи согласны, если программисты смогли сделать так, чтобы на таком объеме памяти все корректно работало, то какие проблемы? Должна поменяться парадигма программирования и использования памяти. Тогда этот кризис может миновать. Этот кризис связан с набором факторов», — добавил собеседник НСН.

Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что тенденция к повышению стоимости гаджетов и чипов для устройств растет во всем мире, и перспектив для снижения цен пока нет.

