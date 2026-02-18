Десятилетие дефицита? Когда минует «апокалипсис» памяти на рынке электроники
Опрошенные НСН эксперты усомнились в том, что кризис памяти на рынке электроники растянется до 2036 года.
Дефицит памяти на рынке электроники в первую очередь связан со скачком развития искусственного интеллекта (ИИ). Это видят крупные компании и уже наращивают производство, сказал НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.
Генеральный директор компании-разработчика микросхем Phison Пуа Кхен-Сенг предсказал большие проблемы на рынке электроники из-за кризиса памяти на рынке, который может затянуться аж до 2036 года. По его словам, производство мобильных телефонов сократится на 200-250 миллионов единиц, новых компьютеров и телевизоров также станет намного меньше. Гуськов отметил, что этот кризис назревал давно.
«Проблема очевидна. Прежде всего это касается высокотехнологичных гаджетов, которые содержат большой объем памяти. Вызвано это прежде всего развитием технологий искусственного интеллекта. Кризис назревал давно. Сейчас он стал всем очевиден и начал переходить в активную фазу. Пока сложно говорить об уходе с рынка каких-то компаний. Очевидно, что себестоимость устройств с высокими технологиям вырастет. Крупные компании понимают эту проблему, стараются наращивать производство, но для этого требуется время. Пока компании растят это производство, на рынке будет сложно. Думаю, что эта проблема рано или поздно будет решена. Это вопрос времени и приложенных усилий», — сказал собеседник НСН.
Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко, в свою очередь, допустил, что столь мрачные прогнозы о затягивании кризиса на десятилетие могут быть мотивированы желанием привлечь в эту сферу больше инвесторов.
«Такой прогноз сделан в первую очередь для того, чтобы убедить инвестировать в производство элементов памяти. Это способ показать, что сюда можно вложить денег, что отдача будет. До 2030 года мы будем жить в условиях, когда есть ограничения по памяти. Такие технологии развиваются и в Китае, и у нас. Если все будут вкладывать деньги в эту сферу, то будет скачок производства. Может оказаться так, что к 2036 году на рынке и вовсе будет много разной памяти от разных производителей. Прогнозирование на 10 лет — очень смелое», — отметил Тимошенко.
По его словам, в будущем производителям придется возвращаться к использованию меньших объемов памяти в своих устройствах.
«Дорожать будут в том числе и дешевые компьютеры и смартфоны. Цены уже выросли. Кроме того, будут новые требования к системам программирования с точки зрения оптимизации по использованию памяти для приложений. Из-за дешевой памяти программисты немного обленились. Они используют огромное количество библиотек, которые не нужны, обращаются к не очень оптимальным конструкциям. В результате получается, что создаваемый софт требует больших объемов информации. Я сомневаюсь в том, что высокие цены на ноутбуки и смартфоны будут держаться до 2036 года. Есть возможность использовать меньшие объемы памяти, можно вернуться к относительно старым производствам. Вместо 16 ГБ оперативной памяти будет 4 ГБ. Если пользователи согласны, если программисты смогли сделать так, чтобы на таком объеме памяти все корректно работало, то какие проблемы? Должна поменяться парадигма программирования и использования памяти. Тогда этот кризис может миновать. Этот кризис связан с набором факторов», — добавил собеседник НСН.
Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что тенденция к повышению стоимости гаджетов и чипов для устройств растет во всем мире, и перспектив для снижения цен пока нет.
