Не только Турция: Куда ездили россияне в 2025 году
Россияне отдают предпочтение не только тем странам, с которыми есть прямое авиасообщение, сказал НСН Дмитрий Горин, он привел в пример Японию, турпоток из России в которую вырос в два раза.
В прошлом году число выездных путешественников выросло на три миллиона, сказал в пресс-центре НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
«Доля иностранных перевозчиков довольно внушительная — 47%. Те цифры по выездам, которые есть, говорят о том, что как минимум на три миллиона больше путешественников выехало в прошлом году из России в различные страны. У нас 114 стран безвизовые. Многие из них с прямой авиационной перевозкой. В рейтинге направлений есть не только уже традиционные лидеры, такие как Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Мальдивы. Примером растущей популярности направлений с транзитными рейсами может выступить Япония. Количество поездок из России в эту страну выросло в два раза», — сказал собеседник НСН.
По его словам, внутренний туризм вырос в среднем на 5% за 2025 год.
«По внутреннему туризму мы видим снижение динамики роста. По официальным цифрам, внутренние путешествия увеличились в среднем на 5% в прошлом году», — указал Горин.
Он также отдельно отметил отмену визового режима с Китаем, Оманом и Иорданией.
«Также хорошим итогом прошлого года стала отмена виз во многие страны. Например, в Китай, Иорданию, Оман. Сейчас произойдет отметка с Саудовской Аравией. Очень надеемся на безвизовые хотя бы групповые поездки в Индию», — добавил Горин.
По данным СМИ, мировой туризм восстановился быстрее ожиданий: в 2025 году зафиксировано 1,5 миллиарда международных поездок, что обещает рекорд в 2026 году. В России за последние годы сильно вырос внутренний туризм, появились новые форматы размещения (хостелы, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги), а туристические потоки перестроились из‑за пандемии и геополитических изменений — при том что правила гостиничных услуг в последний раз обновляли еще в 2020 году.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что главной проблемой, тормозящей развитие внутреннего туризма, является нехватка номерного фонда. По его словам, потребуются годы, чтобы привести в равновесие спрос и предложение в ряде регионов России.
