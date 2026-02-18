По его словам, внутренний туризм вырос в среднем на 5% за 2025 год.



«По внутреннему туризму мы видим снижение динамики роста. По официальным цифрам, внутренние путешествия увеличились в среднем на 5% в прошлом году», — указал Горин.

Он также отдельно отметил отмену визового режима с Китаем, Оманом и Иорданией.



«Также хорошим итогом прошлого года стала отмена виз во многие страны. Например, в Китай, Иорданию, Оман. Сейчас произойдет отметка с Саудовской Аравией. Очень надеемся на безвизовые хотя бы групповые поездки в Индию», — добавил Горин.

По данным СМИ, мировой туризм восстановился быстрее ожиданий: в 2025 году зафиксировано 1,5 миллиарда международных поездок, что обещает рекорд в 2026 году. В России за последние годы сильно вырос внутренний туризм, появились новые форматы размещения (хостелы, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги), а туристические потоки перестроились из‑за пандемии и геополитических изменений — при том что правила гостиничных услуг в последний раз обновляли еще в 2020 году.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что главной проблемой, тормозящей развитие внутреннего туризма, является нехватка номерного фонда. По его словам, потребуются годы, чтобы привести в равновесие спрос и предложение в ряде регионов России.

